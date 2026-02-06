ICONSPORT_285127_0240

Éli Junior Kroupi au PSG, l'énorme indice !

PSG06 févr. , 12:00
parNathan Hanini
1
Pour sa première saison en Premier League, Eli Junior Kroupi marque déjà les esprits. Le jeune français de 19 ans change désormais d’agent. Le joueur de Bournemouth est représenté par Moussa Sissoko, qui a ses entrées au PSG.
Après avoir éclaboussé la Ligue 2 de son talent la saison dernière, Éli Junior Kroupi est retourné du côté de Bournemouth pour tenter de conquérir la Premier League. À 19 ans, le jeune offensif français réussit son pari à l'aube de l’année 2026. En 19 apparitions avec les Cherries, l’ancien lorientais a inscrit huit buts. Une première moitié de saison intéressante qui place Bournemouth à la 12e place en championnat à six points de l’Europe. L’international espoirs français séduit l’Angleterre depuis le début de l'exercice et sur le plan des statistiques, peu de joueurs de son âge font aussi bien dans le top 5 européen.

Éli Junior Kroupi change d’agent

Ce vendredi, le journaliste italien, Fabrizio Romano annonce sur X (anciennement Twitter) que Éli Junior Kroupi sera désormais représenté par Moussa Sissoko, nouvel agent du natif de Lorient. « La décision a été prise pour ce jeune prodige de 19 ans qui a marqué 8 buts en Premier League cette saison. Sissoko le représente, tout comme il représente Ousmane Dembélé, Doué, Cherki et d'autres joueurs », écrit le journaliste, qui sait que ce genre de messages passés n'est jamais anodin dans la carrière d'un joueur.
Déjà représentant du Ballon d’or Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko (pas de lien avec le joueur) est également l’agent de Désiré Doué et de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Un rapprochement avec la capitale française. Le PSG prépare-t-il déjà un futur achat ? En tout cas, Éli Junior Kroupi a désormais un nouveau point commun avec les joueurs parisiens et internationaux français. La BBC l’a placé comme l’un des joueurs à suivre en 2026, l’ancien lorientais a une cote non négligeable en Angleterre et il est évalué à 73 millions d’euros sur le site Data Scout.

Lire aussi

Le PSG recalé, il ne fait pas confiance à Luis EnriqueLe PSG recalé, il ne fait pas confiance à Luis Enrique
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0008
Foot Mondial

Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !

ICONSPORT_286569_0326
OL

Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

ICONSPORT_286569_0206
PSG

Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été

ICONSPORT_263473_0141
OM

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

Fil Info

06 févr. , 14:00
Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !
06 févr. , 13:45
Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL
06 févr. , 13:40
Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été
06 févr. , 13:20
OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?
06 févr. , 13:00
Edf : M6 zappe TF1 et prie pour la France
06 févr. , 12:40
OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui
06 févr. , 12:20
Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte
06 févr. , 11:40
Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading