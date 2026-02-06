Éli Junior Kroupi au PSG, l'énorme indice !

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^
Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......
venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique
L'espoir fait vivre
Fallait pas le prendre en tant que joueur alors
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Loading
🇫🇷 🇨🇮 Kroupi qui signe avec un agent proche du PSG... 👀 Ses centiles par rapport aux milieux offensifs de PL cette saison et son radar par rapport à sa saison à Lorient 👇 Le roi de la frappe de balle ⚽️ On l'estime déjà à 73M€ 😂
⭐️🍒 Bournemouth talent Junior Kroupi is now represented by Moussa Sissoko as new agent. Decision made for 19 year old gem who scored 8 goals so far in Premier League this season, as Sissoko will represent him — same agent of Ousmane Dembélé, Doué, Cherki among others.