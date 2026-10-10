ICONSPORT_373885_0001
Parc des Princes

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Paris FC
parEric Bethsy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Ambitieux dans son projet, le Paris FC rêve d’évoluer au Parc des Princes si le Paris Saint-Germain finit par déménager. Mais pour le moment, le pensionnaire du Stade Jean-Bouin prend des pincettes pour éviter de fâcher le voisin.
Le Paris FC ne pourra pas éternellement se cacher. Malgré sa puissance financière et son projet ambitieux, le club de la famille Arnault joue la carte de l’humilité auprès des médias. L’équipe entraînée par Liam Rosenior occupe pourtant les premiers rôles dans ce début de saison. Après cinq journées, les Parisiens occupent la troisième place de Ligue 1. Et pendant ce temps-là, leurs dirigeants rêvent d’évoluer dans une enceinte plus grande que le Stade Jean-Bouin.
L’actionnaire Antoine Arnault a en effet parlé du Parc des Princes, sans vouloir fâcher le Paris Saint-Germain dont le déménagement est loin d’être acté. « Le projet pour notre stade ? Rester à Jean-Bouin pour l’instant, a répondu l’administrateur du Paris FC au quotidien Ouest-France. Il nous convient en termes de taille et d’emplacement. Mais le panorama parisien peut évoluer, même si je suis assez convaincu que le Paris Saint-Germain va rester au Parc des Princes. Si le Parc des Princes nous intéresse ? Je ne veux même pas en parler tellement cela me paraît impossible. »

Lire aussi

PSG : Déjà une grosse embrouille pour un Parc à 70.000 placesPSG : Déjà une grosse embrouille pour un Parc à 70.000 places
Prudent, Antoine Arnault prend soin de ne pas entrer en conflit avec le double champion d’Europe qui négocie le rachat du Parc des Princes avec la mairie de la capitale. « Nous ne sommes pas du tout dans le même monde, a tempéré le dirigeant. Le PSG, c’est "Avatar", un blockbuster, de grands acteurs, des effets spéciaux. Tout le monde y va, tout le monde adore. Nous, nous sommes plutôt "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", un film français qui, mine de rien, a un certain budget, des ambitions et qui rencontre aussi son public… » Deux salles, deux ambiances.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376081_0221
OL

OL : Fonseca bousculé par deux remplaçants

ICONSPORT_373470_0771 Abline
FC Nantes

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit

ICONSPORT_375169_0029
PSG

Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale

ICONSPORT_374795_0074
Premier League

MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré

Fil Info

OL : Fonseca bousculé par deux remplaçants
Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit
Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale
MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré
L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement
L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme
EdF : Zidane a menti, le PSG est complice
OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo
L'OL victime du réveil de Lens

Derniers commentaires

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Oui

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading