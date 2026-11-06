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La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

OGC Nice
parClaude Dautel
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La diffusion sur la chaîne L'Équipe d'un documentaire « Foot et sexe : l'amour impossible ? » a mis en colère Jonathan Clauss. Le joueur de Nice, qui a été le seul footballeur à s'exprimer, se plaint d'avoir été piégé et que ses propos ont été totalement utilisés en dehors de leur contexte.
Jonathan Clauss n'est pas content et il tient à le faire savoir via les réseaux sociaux. Dans un documentaire diffusé en début de semaine, le joueur de 34 ans évoquait sa vie privée, et surtout le fait qu'à une époque de sa vie il avait une vie sexuelle très active. La présentation de ce témoignage rare laissait entendre que Jonathan Clauss trompait son épouse. Mais ce vendredi, ce dernier monte au créneau et se plaint de ce qu'il estime être un détournement totalement honteux de ses propos. Faisant face à un déluge d'insultes, il tient à remettre les choses en place, notamment parce que sa femme ne doit pas être mêlée à ces histoires qui datent d'avant son mariage.

Clauss est furieux

Très mécontent, et on peut le comprendre, Jonathan Clauss fait part de sa colère et de son écourement suite à l'utilisation qui a été faite de son entretien dans le documentaire « Foot et sexe : l'amour impossible ? ». « Lorsque nous avons accepté de participer à ce documentaire, le projet qui nous avait été présenté visait à mettre en lumière les relations parfois intéressées dans le monde du football, en prenant notamment notre histoire comme contre-exemple. Nous avons accepté de témoigner avec sincérité. Malheureusement, le documentaire finalement diffusé sous le titre « Foot et sexe » s'est éloigné de ce qui nous avait été présenté, et nous ne nous sommes absolument pas sentis alignés avec l'angle choisi.
Concernant l'anecdote qui a suscité tant de réactions, je tiens à être très clair : elle concernait une période de ma vie antérieure à notre relation, il y a plus de huit ans. Sortie de son contexte, elle a donné lieu à des interprétations totalement fausses et ne faisait EN AUCUN CAS référence à une infidélité au sein de notre couple. Je refuse que quelques secondes d'une interview viennent déformer des années de vie commune et remettre en question les valeurs sur lesquelles nous avons construit notre relation. Ma femme mérite le respect, et certainement pas d'être réduite aux clichés qui accompagnent trop souvent le statut de femme de footballeur. Aujourd'hui, nous construisons notre famille et nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Mais j'estime qu'il est de ma responsabilité de défendre mon image, celle de ma femme et de notre famille lorsque des accusations infondées circulent », écrit le joueur de l'OGC Nice.
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Derniers commentaires

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Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

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Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔

OL : Aulas allume Michele Kang

Change de disque l'ami, ton dieu Aulas est tellement altruiste avec le club qu'il a racheté la LDLC Arena lorque voldemort Textor a bradé les bijoux de famille...

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