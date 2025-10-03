PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée

Blessé à l’ischio depuis le match Ukraine-France le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé poursuit son programme de rééducation au Qatar. Le PSG espère qu’il sera de retour à la compétition le 17 octobre.

Ballon d’Or mais blessé, Ousmane Dembélé manque au Paris Saint-Germain depuis le 5 septembre dernier, date à laquelle son ischio jambier droit a lâché lors du match Ukraine-France. Au Qatar pour se soigner depuis le début de la semaine, l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Borussia Dortmund passe ses journées au centre d'Aspetar, le centre médical ultra moderne de Doha, rapporte L’Equipe.

Logiquement absent du groupe convoqué par Didier Deschamps avec l’équipe de France pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, Ousmane Dembélé sera de retour à Paris la semaine prochaine, probablement lundi. Il va poursuivre son programme de réathlétisation avec un objectif : être prêt le 17 octobre prochain pour réintégrer le groupe du PSG contre Strasbourg en Ligue 1. Un objectif réaliste selon le staff médical du club parisien, que le Ballon d’Or 2025 espère bien pouvoir tenir pour retrouver les terrains après deux mois d’absence, la durée d’indisponibilité qui avait immédiatement été annoncée après sa blessure survenue en équipe de France.