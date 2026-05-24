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PSG : Fenerbahçe oublie Greenwood et contacte Paris

PSG24 mai , 14:00
parCorentin Facy
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Candidat à la présidence de Fenerbahçe, Aziz Yıldırım rêve de Mason Greenwood. La piste menant à l’attaquant de l’OM, trop onéreuse, pourrait néanmoins être abandonnée au profit de celle menant à un joueur du PSG.
Depuis plusieurs jours, le club turc de Fenerbahçe revient avec insistance dans l’actualité du mercato en France. Et pour cause, Aziz Yıldırım, candidat à la présidence du club stambouliote, a identifié l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 comme sa cible prioritaire. Il s’agit de Mason Greenwood, deuxième meilleur buteur du championnat de France pour la seconde année de suite et dont l’avenir à l’Olympique de Marseille n’est pas assuré. Du côté olympien, on a besoin d’argent pour compenser la non-qualification en Ligue des Champions, mais on ne souhaite pas brader l’Anglais pour autant.
L’OM réclame entre 60 et 70 millions d’euros, une somme trop onéreuse pour Fenerbahçe. C’est ainsi que les équipes du candidat Aziz Yıldırım ont identifié un autre joueur capable de renforcer l’attaque du Fener, selon les informations de Fanatik. Et il faut cette fois se tourner vers le Paris Saint-Germain puisque le média turc nous apprend que le candidat à la présidence de Fenerbahçe a maintenant jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani. Auteur d’une saison très compliquée en prêt à Tottenham, ce qui lui a valu de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’ancien Nantais ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française.

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Son objectif principal est de retourner à la Juventus Turin, où il avait réalisé un bon prêt de janvier à juin 2025. Le club turinois partage cette envie, mais n’est pas certain de pouvoir trouver un accord financier avec le PSG. Une brèche dans laquelle Fenerbahçe pourrait s’immiscer en cas d’élection d’Aziz Yıldırım dans les semaines à venir. Après plusieurs prêts consécutifs, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont la volonté de se séparer de l’international tricolore, et pourraient faciliter son départ en fixant un prix abordable, probablement situé entre 20 et 35 millions d’euros.
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