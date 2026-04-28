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PSG : Kvara à Arsenal, c'est confirmé

PSG28 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
4
Le père de Khvicha Kvaratskhelia a confirmé le forcing d'Arsenal pour recruter l'attaquant du PSG. Le représentant du Géorgien écoute ce que les Gunners ont à dire, mais en effectuant une précision capitale.
A force de se faire sortir par le PSG en Ligue des Champions, les clubs anglais raffolent des joueurs parisiens. C’est quasiment toute l’attaque de la formation de Luis Enrique qui est visée pour l’été prochain, même si les chances sont maigres de faire craquer des joueurs majeurs du champion d’Europe en titre. Surtout qu’à Paris, ils ont la confiance de leur entraineur, un salaire copieux, et une cote d’amour optimale, en plus de l’habitude d’empiler des titres.

Kvara et Arsenal, ça discute

C’est globalement le message envoyé par le père de Khvicha Kvaratskhelia, qui a répondu aux rumeurs sur un éventuel départ de son fils au mercato estival. Selon la presse géorgienne, Badri Kvaratskhelia a confirmé l’intérêt insistant d’un club comme Arsenal, qui veut le recruter cet été. Mais il a ensuite répondu qu’un départ du PSG n’était pas d’actualité, et sauf volonté du club parisien de changer la situation, cela devrait rester ainsi.
« Khvicha qui quitte le PSG cet été ? Ce n’est vraiment pas quelque chose à laquelle il pense. Il est heureux à Paris, où il est très bien considéré et respecté par le club. Pourquoi devrait-on penser à aller quelque part d’autres alors qu’il gagne des titres avec l’équipe et est l’un des joueurs majeurs ? Après, si le PSG ne veut plus continuer la collaboration, nous considérerons les différentes options, mais pour le moment, ce n’est pas en discussions », a lancé le père de l’attaquant géorgien, qui explique donc pourquoi il discute avec Arsenal.
C’est histoire de préparer ses arrières au cas où la situation devait évoluer. Attention toutefois, car les fans de Naples se rappelleront que le père de Kvara aimait bien faire ce genre de déclarations, et cela ne l'a pas empêché quitter la Serie A de manière brutale. Mais la tendance n’est clairement pas à un départ, et contrairement à ce qui pourrait se passer avec Bradley Barcola par exemple, l’ancien du Napoli n’a aucune intention de se diriger vers la sortie. Il faut dire que « Kvara » est déchainé depuis son arrivée au PSG en janvier 2025, et qu’il est désormais non seulement un élément important de l’équipe, mais aussi un joueur majeur qui décuple encore son niveau de jeu quand les grands matchs européens arrivent.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
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Coupe de France

2025/2026
Matchs1
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Rouge0
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Super Cup

2025/2026
Matchs1
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs1
Buts2
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Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
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Jaune2
Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
Matchs25
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Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
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Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

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mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

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ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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