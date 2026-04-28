PSG : Kvara à Arsenal, c'est confirmé

Le père de Khvicha Kvaratskhelia a confirmé le forcing d'Arsenal pour recruter l'attaquant du PSG. Le représentant du Géorgien écoute ce que les Gunners ont à dire, mais en effectuant une précision capitale.

A force de se faire sortir par le PSG en Ligue des Champions, les clubs anglais raffolent des joueurs parisiens. C’est quasiment toute l’attaque de la formation de Luis Enrique qui est visée pour l’été prochain, même si les chances sont maigres de faire craquer des joueurs majeurs du champion d’Europe en titre. Surtout qu’à Paris, ils ont la confiance de leur entraineur, un salaire copieux, et une cote d’amour optimale, en plus de l’habitude d’empiler des titres.

Kvara et Arsenal, ça discute

C’est globalement le message envoyé par le père de Khvicha Kvaratskhelia, qui a répondu aux rumeurs sur un éventuel départ de son fils au mercato estival. Selon la presse géorgienne, Badri Kvaratskhelia a confirmé l’intérêt insistant d’un club comme Arsenal, qui veut le recruter cet été. Mais il a ensuite répondu qu’un départ du PSG n’était pas d’actualité, et sauf volonté du club parisien de changer la situation, cela devrait rester ainsi.

« Khvicha qui quitte le PSG cet été ? Ce n’est vraiment pas quelque chose à laquelle il pense. Il est heureux à Paris, où il est très bien considéré et respecté par le club. Pourquoi devrait-on penser à aller quelque part d’autres alors qu’il gagne des titres avec l’équipe et est l’un des joueurs majeurs ? Après, si le PSG ne veut plus continuer la collaboration, nous considérerons les différentes options, mais pour le moment, ce n’est pas en discussions », a lancé le père de l’attaquant géorgien, qui explique donc pourquoi il discute avec Arsenal.

C’est histoire de préparer ses arrières au cas où la situation devait évoluer. Attention toutefois, car les fans de Naples se rappelleront que le père de Kvara aimait bien faire ce genre de déclarations, et cela ne l'a pas empêché quitter la Serie A de manière brutale. Mais la tendance n’est clairement pas à un départ, et contrairement à ce qui pourrait se passer avec Bradley Barcola par exemple, l’ancien du Napoli n’a aucune intention de se diriger vers la sortie. Il faut dire que « Kvara » est déchainé depuis son arrivée au PSG en janvier 2025, et qu’il est désormais non seulement un élément important de l’équipe, mais aussi un joueur majeur qui décuple encore son niveau de jeu quand les grands matchs européens arrivent.