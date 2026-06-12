OM : Aguerd blessé et vendu, c’est le coup double

Forfait de dernière minute à la Coupe du monde, Nayeg Aguerd va partir en vacances et revenir frais pour la reprise à l'OM. Même si un transfert surprise n'est pas à écarter avec une offre copieuse à la clé.

Absent des terrains pendant toute la deuxième partie de saison avec l'OM , Nayef Aguerd n’a pas pu revenir à temps pour la Coupe du monde. La mort dans l’âme, il n’a pas pu convaincre son sélectionneur qu’il serait prêt à temps pour aider le Maroc à briller en Amérique, et a ainsi été sorti de la liste à la veille du lancement de la compétition. Le défenseur central était pourtant présent à l’entrainement des Lions de l’Atlas ce mercredi, mais le verdict est tombé.

Aguerd explique son forfait au Mondial

L’ancien joueur de Rennes et de West Ham l’a commenté directement ces dernières heures sur ses réseaux sociaux. « Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes », a livré Nayef Aguerd, qui va désormais devoir se rétablir à 100 % pour la saison prochaine.

En théorie, c’est une bonne nouvelle pour l’OM, qui va voir revenir un défenseur frais et normalement guéri pour la saison prochaine. Avant sa blessure aux adducteurs et son opération, Aguerd était le maillon fort de la défense marseillaise, et il a déjà connu Bruno Genesio à Rennes. Des points positifs, qui pourraient toutefois voler en éclats dans les prochaines semaines. En effet, La Provence n’écarte pas du tout la possibilité de le voir partir. Même si la direction de l’OM compte sur lui pour la saison prochaine, une équipe du Golfe le courtise et en cas de grosse offre, le club phocéen ne pourra pas dire non pour un joueur acheté 23 ME il y a un an, et qui possède le 5e plus gros salaire du club.