Le RC Lens présentera Toppmoller lundi

Il va falloir s’y faire, Dino Toppmöller sera un nom à retenir en France la saison prochaine. Avec le départ de Pierre Sage pour Crystal Palace, le RC Lens se cherchait un entraineur et a fait le choix de prendre le technicien allemand. Ce dernier a trouvé un accord total avec les « Sang et Or », qu’il va rejoindre pour deux saisons, annonce L’Equipe.

L’entraineur allemand de 45 ans va signer ce dimanche soir dans le Nord, et l’officialisation sera effectuée lundi prochain. L’ancien coach de Francfort a été privilégié par rapport à Olivier Pantaloni, l'ancien technicien du FC Lorient.