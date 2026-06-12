Mâcon, St Gall, la montée en puissance de l’OL dévoilée

Dans deux semaines désormais, l’Olympique Lyonnais reprendra le chemin de l’entrainement. En pleine Coupe du monde, Paulo Fonseca va faire l’inventaire de ses troupes et mettre tout le monde en ordre de bataille. Si l’OL reprend si tôt, c’est que sa quatrième place obtenue la saison dernière l’oblige à passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions avant un éventuel barrage. Dès le mois de juillet, Lyon sera sollicité et le programme estival commence à prendre forme.

Ainsi, l’OL a dévoilé ses trois premiers matchs amicaux de la reprises.

OL-Mâcon le 8 juillet à 10h30, au centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais.

OL-FC Saint-Gall le 11 juillet à 10h30 au centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais.

OL-FC Servette le 15 juillet à 18h30 au stade de Bourgoin-Jallieu.

Seule cette dernière rencontre est ouverte à la billetterie sur le site du club de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'OL devrait encore trouver un ou deux matchs amicaux avant le début du mois d'août, et le début des tours préliminaires qui auront lieu le 4 ou le 5 août 2026, avec le match retour une semaine plus tard.