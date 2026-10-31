OM : Ce défenseur avoue avoir joué « 26 matchs de merde »

Le 11 août dernier, l'OM officialisait le transfert de Facundo Medina à Leverkusen moyennant 25 millions d'euros. Hasard du calendrier, Marseille affrontera le club allemand en Ligue Europa, l'occasion pour le joueur argentin de vider son sac.

Sous l'ère Longoria-Benatia, pas mal de joueurs ont fait des passages éclairs à l'Olympique de Marseille, les prêts avec option d'achat s'étant multipliés. Cela a notamment été le cas pour Facundo Medina, arrivé à l'été 2025 sous forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros et d'une obligation d'achat de 18 millions hors bonus. Mais, un an plus tard, et après le coup de rabot budgétaire de Frank McCourt, le joueur argentin a mis le cap vers Leverkusen, Stéphane Richard ayant accepté l'offre du club allemand. Trois mois plus tard, l'OM et Leverkusen vont s'affronter en Ligue Europa et l'international argentin de 27 ans ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque son unique saison passée sous le maillot du club phocéen. Interrogé par Canal+, Facundo Medina est cash.

Medina n'est pas fier de lui

Pour l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, tout est à jeter s'agissant de sa carrière à l'OM. « Combien de matchs j’ai joués avec l’OM ? Honnêtement je ne sais pas. 26 matchs ? 26 matchs de merde ! Franchement, je n’ai rien fait ! Ces retrouvailles, ce sera plutôt spécial. Mais dans le même temps je suis aussi content car je vais revoir des coéquipiers, des amis. Je suis un peu excité », a confié au micro de la chaîne cryptée un Facundo Medina sans aucune complaisance avec ses propres prestations à Marseille.

Cependant il apparaît clairement que le joueur argentin, titulaire indiscutable avec Leverkusen en Bundesliga, est très motivé à l'idée d'enfoncer un peu plus la tête de l'Olympique de Marseille dans une Ligue Europa où la formation de Bruno Genesio compte trois défaites en autant de matchs. Jeudi prochain, dans une BayArena qui sera encore une fois bien remplie, l'OM pourrait bien souffrir face à une formation allemande qui reste toutefois sur un gros faux pas contre Hoffenheim (0-3) en championnat avant de recevoir Stuttgart ce samedi.