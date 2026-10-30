Giroud offre le derby du Nord au LOSC

9e journée de Ligue 1

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy

Lille OSC - RC Lens 1-0

But pour le LOSC : Giroud (86e)

Succès arraché, mais amplement mérité pour Lille. Le LOSC a en effet concrétisé sa domination contre le RC Lens (1-0). Il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir les Dogues prendre l’avantage malgré leurs nombreuses occasions franches. Face à une équipe lensoise en difficulté avec le ballon, les locaux auraient pu débloquer la situation grâce au jeune Diaoune, d’abord neutralisé par le gardien Risser, puis par la barre transversale ! Les Sang et Or étaient bien contents de rentrer au vestiaire à la mi-temps sur un score nul. On ne peut pourtant pas dire que la pause leur ait été bénéfique.

Au retour des vestiaires, Lille continuait à pousser, notamment par l’intermédiaire d’Ethan Mbappé qui se heurtait à Risser à deux reprises. Le gardien lensois semblait parti pour devenir l’homme du match, d’autant que le RCL frôlait le hold-up lorsque Thauvin se présentait seul face au portier Özer, avant de rater sa conduite de balle. Lens avait laissé passer sa chance. Et finalement, c’est l’entrant lillois Giroud (86e) qui offrait la victoire au LOSC d’une belle reprise croisée ! Lille prend donc provisoirement la 2e place de Ligue 1 à 4 points du Paris Saint-Germain, leader, tandis que Lens reste en milieu de tableau.