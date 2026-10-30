Giroud offre le derby du Nord au LOSC

Giroud offre le derby du Nord au LOSC

Ligue 1
parEric Bethsy
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9e journée de Ligue 1
Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy
Lille OSC - RC Lens 1-0
But pour le LOSC : Giroud (86e)
Succès arraché, mais amplement mérité pour Lille. Le LOSC a en effet concrétisé sa domination contre le RC Lens (1-0). Il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir les Dogues prendre l’avantage malgré leurs nombreuses occasions franches. Face à une équipe lensoise en difficulté avec le ballon, les locaux auraient pu débloquer la situation grâce au jeune Diaoune, d’abord neutralisé par le gardien Risser, puis par la barre transversale ! Les Sang et Or étaient bien contents de rentrer au vestiaire à la mi-temps sur un score nul. On ne peut pourtant pas dire que la pause leur ait été bénéfique.
Au retour des vestiaires, Lille continuait à pousser, notamment par l’intermédiaire d’Ethan Mbappé qui se heurtait à Risser à deux reprises. Le gardien lensois semblait parti pour devenir l’homme du match, d’autant que le RCL frôlait le hold-up lorsque Thauvin se présentait seul face au portier Özer, avant de rater sa conduite de balle. Lens avait laissé passer sa chance. Et finalement, c’est l’entrant lillois Giroud (86e) qui offrait la victoire au LOSC d’une belle reprise croisée ! Lille prend donc provisoirement la 2e place de Ligue 1 à 4 points du Paris Saint-Germain, leader, tandis que Lens reste en milieu de tableau.

Ligue 1

30 octobre 2026 à 21:05
LOSC LilleLOSC Lille logo
Giroud86'
1
0
Match terminé
LensLens logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
G. Perrin
LOSC LilleLOSC Lille
G. Perrin
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
H. Haraldsson
But
86
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
O. Giroud
Remplacement
80
ENTRE
A. Bulatović
LensLens
A. Bulatović
SORT
A. Haidara
LensLens
A. Haidara
Remplacement
78
ENTRE
C. Verdonk
LOSC LilleLOSC Lille
C. Verdonk
SORT
R. Perraud
LOSC LilleLOSC Lille
R. Perraud
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
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10824212111
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1083141218-6
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9823314122
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Angers SCO
88224915-6
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781431116-5
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