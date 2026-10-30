Nantes : Frédéric Guilbert vide son sac et ça pique

Nantes : Frédéric Guilbert vide son sac et ça pique

FC Nantes
parClaude Dautel
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Auteur du but qui a permis au FC Nantes de mener 1-0 contre Clermont, Frédéric Guilbert a confié sur Beinsports son sentiment après le nul concédé par les Canaris (1-1). Un score qui ne fait pas les affaires de Nantes.
C'est sous les sifflets de la Beaujoire que les joueurs nantais ont quitté la pelouse après un triste nul contre Clermont qui n'arrange pas le classement des Canaris. Ce vendredi soir, le FC Nantes est en effet 15e de Ligue 2 avec seulement un point d'avance sur le dernier Grenoble. Au moment où le club de Loire-Atlantique traverse une grave crise, Frédéric Guilbert est venu s'exprimer au micro de Beinsports. L'occasion pour lui de dire son inquiétude à ce stade de la saison, même s'il ne panique pas encore.
« On n'a pas le droit de se prendre un but de cette façon. On n'a pas le droit de se faire ouvrir aussi sur l'action d'Adrien Hunou. Il y a trop de manque pour pouvoir prétendre à quelque chose. Faut être honnête, que ça soit défensivement ou offensivement, on n'y est tout simplement pas. A un moment donné faut que tout le monde balaye devant sa porte et puis et puis se remette en question », a confié l’expérimenté, qui a réfuté les rumeurs qui affirmaient que Waldemar Kita était venu passer une soufflante aux joueurs après le match.
« Non, il est pas venu. Il y a deux semaines, il nous a parlé, il a dit ce qu'il pensait. Je pense qu'aujourd'hui, il pense la même chose et puis il a raison. Je veux dire, aujourd'hui on n'est pas là où on devrait être. Maintenant, si on est là, c'est qu'il y a des raisons. On doit se mettre dans la tête qu'il faut aller cravacher pour aller chercher des points. Si on doit être moche pour gagner, il faudra être moche. On doit faire beaucoup plus et se mettre le cul par terre pour ce club, pour ses supporters qui sont aujourd'hui encore présents. Donc voilà, je vais dire encore la même chose : à chaque fois on va travailler et puis on va tâcher de faire un bon résultat la semaine prochaine », a conclu Frédéric Guilbert.
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