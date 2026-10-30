Nantes : Frédéric Guilbert vide son sac et ça pique

Pour une fojs qu’un joueur restes a l’om
Nous savons tous que c'est Kylian Mbappé qui méritait le plus le Ballon d'Or. Hélas... la campagne anti-Mbappé orchestré par des petites merdes (comme Rothen, Latour, Dugarry, Acherchour et d'autres), des merdias et des journalistes incompétents... ont eu raison de Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or ne vaut plus rien !... et ce depuis plusieurs années. Les magouilles gangrènent de plus en plus le Football... que ce soit dans la remise des distinctions individuelles, dans les tirages au sort des équipes pour les diverses compétitions et bien sûr chez nos chers hommes en noir.
Cette saison, c'est surtout les cartons jaunes pour protéger nos joueurs qui ont manqué (et parfois un rouge, pour un deuxième jaune). Ce laxisme incompréhensible a abouti à la blessure d'Openda, après celle de Fofana, l'année dernière, à la suite d'attentats. La LFP protège malheureusement les bourrins ce qui pénalise les joueurs techniques.
Oui, d'accord avec toi. Autant il est excellent au milieu, autant ce n'est pas un 9.
ta maman doit etre tellement fiere
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
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⚽️#Ligue2Extra 🗣 Frédéric Guilbert : « On reprend la deuxième mi-temps avec des intentions, mais c’est trop peu. On n’a pas le droit de se prendre un but de cette façon. »