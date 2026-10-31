L’ASSE n’a rien à faire là, un concurrent se plaint

Confortablement installée dans le fauteuil de leader, l’AS Saint-Etienne domine la Ligue 2. Peut-être même un peu trop au goût de l’entraîneur guingampais Sylvain Ripoll qui juge les Verts trop compétitifs pour la deuxième division.

Avant de s’affronter dans le cadre de la 11e journée ce samedi, Guingamp et l’AS Saint-Etienne ne jouent pas dans la même catégorie. Onze points séparent les deux équipes présentées comme des concurrents dans la course à la montée en début de saison. D’un côté, le club breton s’est laissé distancer par le bon wagon. Et de l’autre, les Verts dominent largement la Ligue 2 avec quatre longueurs d’avance sur leur premier poursuivant Montpellier.

Dans l’esprit de Sylvain Ripoll, c’est surtout ce deuxième paramètre qui explique l’écart au classement. L’entraîneur guingampais juge les Stéphanois trop compétitifs pour évoluer en deuxième division. « On sait qu'on joue contre le leader incontesté et incontestable de la division depuis quasiment le début du championnat, a commenté l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. C'est une très grosse cylindrée. »

Pas loin d'une équipe de Ligue 1 - Sylvain Ripoll

« (…) C'est une équipe qui est très complète, qui est capable de faire des différences de par son jeu collectif : il y a une grosse maîtrise technique, une maturité dans le jeu qu'il n'y a pas dans la division, en tout cas rarement. On n'est pas loin d'une équipe de Ligue 1 qui joue en Ligue 2, a lâché le technicien. Ça se sent dans la gestion des rythmes, c'est une équipe capable de s'imposer par son jeu collectif, mais c'est aussi une équipe capable de s'imposer par le talent, les fulgurances individuelles. Une fois qu'on a dit cela, le danger peut venir d'un peu partout. (…) On a l'impression d'un bulldozer qui avance sur la division. » Sylvain Ripoll parlerait presque d’une concurrence déloyale en Ligue 2.