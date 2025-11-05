PSG : Kang-in Lee nouvelle star, c'est la révolution à Paris

Entré en seconde période contre le Bayern Munich, Kang-in Lee a apporté un vrai plus au Paris Saint-Germain, tout comme cela avait été le cas contre Nice. Souvent critiqué, le joueur sud-coréen commence à faire taire les rageux.

Deux ans après avoir rejoint le PSG en provenance de Majorque, l'ailier-droit sud-coréen n'est toujours pas un titulaire en puissance pour Luis Enrique. De quoi lui valoir des attaques virulentes sur les réseaux sociaux, certains supporters étant persuadés que le club de la capitale conservait Kang-in Lee uniquement parce qu'il permettait de vendre des maillots en Asie. Un argument qui ne tient plus, surtout parce que l'international a montré cette saison que lorsqu'il entrait en jeu, il était capable d'être décisif. Samedi, contre Nice, il a amené un regain d'énergie, et a tiré le corner décisif sur le but de Gonçalo Ramos . Et face au Bayern Munich, alors que ses coéquipiers s'épuisaient face au bloc allemand, Kang-in Lee a trouvé des solutions après avoir remplacé Ousmane Dembélé et a délivré la passe décisive sur le but de Joao Neves. Pour Romain Molina, tout cela n'est pas une surprise.

Kang-in Lee est une vraie satisfaction avec le PSG

Pour le journaliste, pourtant jamais avare de critiques, Kang-in Lee monte vraiment en puissance et cela confirme ce qu'il pensait du joueur dont il avait aperçu les qualités lorsque l'ailier évoluait en Espagne. « Content pour Kang-In Lee qui confirme tout son potentiel au PSG petit à petit. Pour les amoureux de football asiatique, il n'y a rien d'anormal à le voir faire plus ou moins ce qu'il veut avec son pied gauche (il était peut-être le plus gros talent du continent en jeunes avec d'ailleurs le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 en 2019) », rappelle Romain Molina. Et il n'est pas le seul à penser cela, car le joueur sud-coréen a également des bonnes notes dans les quotidiens nationaux français.

Dans L'Equipe, Kang-in Lee obtient un 7 sur 10. « Dynamique, l’ailier est vite entré dans son match », constate le quotidien sportif, tandis que dans Le Parisien, l'ailier parisien obtient 6,5 sur 10. « Kang-in Lee qui a montré un visage convaincant. Le Coréen donne deux balles de but à Neves, dont une qui fait mouche (1-2, 74e). Il aurait pu aussi faire briller Zaïre-Emery sur une belle inspiration (78e) avant de frapper juste à côté du montant (90e) », fait remarquer le média francilien. Même sur X (anciennement Twitter), les compliments commencent à se multiplier. « Faut le dire mais un des meilleurs joueurs c’était lui. 100% de passes réussies, l’homme qui amenait TOUT le danger en 2ème mi temps. Mettez du respect sur son nom , Kang-In Lee », fait remarquer un compte de supporter parisien.