Ramos buteur à la dernière seconde pour le PSG

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Ligue 101 nov. , 18:58
parEric Bethsy
10
11e journée de Ligue 1
Parc des Princes
Le Paris Saint-Germain bat l'OGC Nice 1-0
But pour le PSG : Ramos (90e+5)
Le Paris Saint-Germain s’évite une nouvelle contre-performance en Ligue 1. Trois jours après le nul concédé à Lorient (1-1), le champion d’Europe a arraché la victoire face à l’OGC Nice (1-0) au bout du temps additionnel ! Luis Enrique avait pourtant aligné un onze proche de son équipe type. Ça n’a pas suffi pour emballer une première demi-heure décevante.

L'entrée décisive de Ramos

Face au bus niçois, le PSG ne trouvait pas la solution et ce sont même les Niçois qui auraient pu ouvrir le score si Kvaratskhelia n’avait pas détourné un ballon de Bah devant sa ligne ! Même si Barcola manquait une énorme occasion en fin de première période, les Parisiens s’en sortaient bien et revenaient des vestiaires avec l’envie de passer la seconde. Ou plutôt d’allumer le gardien Diouf avec des frappes lointaines comme celles de João Neves, juste à côté, et de Vitinha qui obligeait le portier azuréen à sortir une superbe parade !
Nice étant quasiment inoffensif, on se dirigeait vers un triste 0-0. Mais l’entrant Ramos (1-0, 90e+5), maladroit à plusieurs reprises dans cette partie, finissait par soulager le PSG à la toute fin du temps additionnel ! Il est clair que Paris ne s’est pas rassuré avant d’affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. Mais au moins, le club francilien gardera la tête du championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
Tout afficher
10
Derniers commentaires

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
