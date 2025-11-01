Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

11e journée de Ligue 1

Parc des Princes

But pour le PSG : Ramos (90e+5)

Le Paris Saint-Germain s’évite une nouvelle contre-performance en Ligue 1. Trois jours après le nul concédé à Lorient (1-1), le champion d’Europe a arraché la victoire face à l’OGC Nice (1-0) au bout du temps additionnel ! Luis Enrique avait pourtant aligné un onze proche de son équipe type. Ça n’a pas suffi pour emballer une première demi-heure décevante.

L'entrée décisive de Ramos

Face au bus niçois, le PSG ne trouvait pas la solution et ce sont même les Niçois qui auraient pu ouvrir le score si Kvaratskhelia n’avait pas détourné un ballon de Bah devant sa ligne ! Même si Barcola manquait une énorme occasion en fin de première période, les Parisiens s’en sortaient bien et revenaient des vestiaires avec l’envie de passer la seconde. Ou plutôt d’allumer le gardien Diouf avec des frappes lointaines comme celles de João Neves, juste à côté, et de Vitinha qui obligeait le portier azuréen à sortir une superbe parade !

Nice étant quasiment inoffensif, on se dirigeait vers un triste 0-0. Mais l’entrant Ramos (1-0, 90e+5), maladroit à plusieurs reprises dans cette partie, finissait par soulager le PSG à la toute fin du temps additionnel ! Il est clair que Paris ne s’est pas rassuré avant d’affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. Mais au moins, le club francilien gardera la tête du championnat.