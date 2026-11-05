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Didier Deschamps a refusé Manchester United

Didier Deschamps a refusé Manchester United

Equipe de France
parClaude Dautel
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Libre depuis la fin du Mondial, et la fin de son contrat avec l'équipe de France, Didier Deschamps a été contacté par plusieurs gros clubs. Dernier en date, Manchester United qui connaît un début de saison très compliqué en Premier League.
Nul n'est prophète en son pays. Et si en France, l'ancien sélectionneur national a parfois été très rudement critiqué, à l'étranger Didier Deschamps a toujours une cote énorme. Pour preuve, on a évoqué très récemment l'intérêt de la Juventus pour son ancien joueur, les dirigeants turinois pensant au technicien français pour remplacer Luciano Spalletti. Mais ce jeudi, Foot Mercato annonce que du côté de Manchester United on a pensé à Didier Deschamps comme manager si finalement Michael Carrick est limogé. Le club anglais est au bord de la zone de relégation. Et si la victoire face à la Roma a relancé un peu les Red Devils, le technicien anglais de 45 ans sait qu'il pourrait être viré si son équipe bascule dans la zone rouge. Sachant que Manchester United affrontera Aston Villa et Liverpool, cela n'est pas inenvisageable.

Deschamps n'est pas chaud

Cependant, si Manchester United a contacté Didier Deschamps pour connaître ses intentions concernant une éventuelle offre, la réponse n'aurait pas été celle attendue par le conseil d'administration de United. Nos confrères précisent que le technicien ne serait pas du tout enthousiaste à l'idée de rejoindre le club de Premier League. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France souhaite prendre son temps, et n'a pas réellement l'intention de débarquer aux commandes d'une équipe en pleine saison. DD pourrait donc attendre l'été prochain pour faire un choix, sachant que Deschamps sait qu'il recevra des offres de clubs de haut niveau.

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Même s'il y a quelques mois, invité de Téléfoot, Didier Deschamps avait été interrogé sur l'intérêt de clubs saoudiens et qu'il avait confié « ne rien s’interdire », il donne tout de même la priorité à des équipes européennes. Il a même longtemps espéré être contacté par Florentino Perez l'été dernier lorsque le président du Real Madrid a cherché un entraîneur, avant de finalement faire revenir José Mourinho.
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Néfaste pour les équipes adverses.

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bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....

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Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.

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et dire qu'il y en avait qui voulait voir Boudache a la place de Nuamah

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