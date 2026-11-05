Didier Deschamps a refusé Manchester United
Deschamps n'est pas chaud
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Fragile 25Cent 😂
Néfaste pour les équipes adverses.
bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....
Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.
et dire qu'il y en avait qui voulait voir Boudache a la place de Nuamah
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11