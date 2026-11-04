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TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

OL
parClaude Dautel
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L’OL se déplace à la Real Sociedad ce jeudi à 18h45 pour la 4e journée de Ligue Europa, un match à suivre sur Canal+ Foot. Le première match après le départ de Paulo Fonseca pour le Sporting.
Fragilisés par le coup d’arrêt encaissé à Hoffenheim (0-3) lors de la 3e journée de Ligue Europa, les Rhodaniens débarquent au Pays basque avec l’envie de laver l’affront. En effet, après un départ canon, deux succès de rang contre Anderlecht puis Crystal Palace, l’OL s’est fait secouer en Allemagne, un accroc que Jorge Maciel aura à cœur d’effacer pour ses grands débuts sur le banc à la place de Paulo Fonseca, officialisé ce mercredi par le Sporting. Sur le plan comptable, pas de quoi tirer la sonnette d’alarme pour autant puisque l'OL est 13e avant ce déplacement en Espagne.
Sauf que l’adversaire du soir carbure. Cinquième de Liga et portée par quatre victoires d’affilée en championnat, la Real Sociedad possède une attaque qui cartonne, mais heureusement pour Lyon a une défense en carton avec vingt buts encaissés en onze journées, soit autant que de buts marqués. Autrement dit, ça pousse devant, mais ça laisse des boulevards derrière, un profil qui pourrait faire les affaires de Gones. Attention tout de même à l'ambiance basque, la Real Sociedad ayant un public capable de transcender ses joueurs.
À quelle heure suivre Real Sociedad - OL ?
Le coup d’envoi de cette rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa est programmé à 18 h 45 (heure de Paris) à la Reale Arena de Saint-Sébastien.
Sur quelle chaîne TV suivre Real Sociedad - OL ?
La rencontre sera à suivre sur Canal+ Foot, le groupe Canal+ détenant l’exclusivité des droits de la Ligue Europa en France.
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Derniers commentaires

Lens prend une correction historique face à Côme

Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi

Le Sporting officialise la signature de Paulo Fonseca

On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.

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Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁

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Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.

Lens prend une correction historique face à Côme

Tu compares une deroute face au Barca de Messi, Neymar et Suarez, à une humiliation face a un club qui il y a trois ans etait en d2 italienne ? Et puis en tant que Lyonnais vous êtes un peu mal placé pour parler parce que la remontada d United ne vous rend pas hommage !!!

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