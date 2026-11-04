TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
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Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi
On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.
Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁
Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.
Tu compares une deroute face au Barca de Messi, Neymar et Suarez, à une humiliation face a un club qui il y a trois ans etait en d2 italienne ? Et puis en tant que Lyonnais vous êtes un peu mal placé pour parler parce que la remontada d United ne vous rend pas hommage !!!
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
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|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11