PSG : « J’ai changé d’avis », le Barça lâche Dro Fernandez

En colère après le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain, Hansi Flick avait promis de s’exprimer une fois le transfert officialisé. Mais l’entraîneur du FC Barcelone s’est finalement retenu.

Hansi Flick a encore besoin de temps. A l’origine de l’intégration de Dro Fernandez dans le groupe professionnel l’été dernier, l’entraîneur du FC Barcelone n’a toujours pas digéré son départ au Paris Saint-Germain. L’Allemand n’a pas caché sa colère en interne, ni même en conférence de presse. Devant les journalistes, l’ancien coach du Bayern Munich avait promis de vider son sac une fois le transfert officialisé . On attendait donc sa réaction ce vendredi. Sauf que…

« J'ai changé d'avis, je ne veux plus rien dire, a finalement reculé Hansi Flick. J'aime beaucoup Dro et bien sûr que je suis déçu, mais c'est le football. Ici il avait un grand avenir, mais il a pris une autre décision et je dois la respecter. C'est le football. » Le coach du Barça se serait-il calmé ? On peut aussi imaginer que le technicien a reçu des consignes de la part de sa direction qui entretient désormais de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. Il n’empêche que l’entraîneur catalan n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un tacle indirect à Dro Fernandez en évoquant la fidélité des Blaugrana Marc Casado et Marc Bernal.

Lire aussi Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez

« Quand tu joues au Barça et que tu es un jeune joueur, la patience est très importante parce que tu joues avec les meilleurs joueurs au monde au sein du meilleur club. C'est le plus important, a-t-il expliqué. Quand un joueur a les couleurs du club dans le coeur, c'est beau à voir. C'est un rêve de voir Casado et Bernal en pensant à là où ils étaient il y a un ou deux ans, ils n'imaginaient pas cela. C'est un processus, dans le football tout peut changer subitement. Ils jouent pour leur club et ils sont professionnels. Je suis reconnaissant envers chaque joueur qui possède cette mentalité, et les deux l'ont. » Contrairement à Dro Fernandez.