Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez

Contrarié par le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a du mal à digérer. Après le président Joan Laporta, c’est le directeur sportif Deco qui a regretté publiquement la décision du jeune talent.
Le FC Barcelone n’a pas encore tourné la page. Quelques jours après l’officialisation du transfert lundi, le club catalan ne digère pas le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 18 ans, mécontent de son temps de jeu chez les Blaugrana, a utilisé sa clause libératoire pour obliger le Barça à négocier son transfert dans la capitale française. Un coup dur pour le champion d’Espagne et son directeur sportif Deco surpris par le manque de reconnaissance du joueur.
« Dro est un garçon qui a eu 16 ans en janvier 2024, en mars il signait son premier contrat professionnel, et dans cette période il était venu en équipe première deux ou trois fois, a rappelé le dirigeant à TNT Sports. Ce n'est pas important pour nous de savoir qui est son agent, ce qui compte c'est le profil du joueur. Il était déjà venu s'entraîner avec l'équipe première en début de saison dernière, il avait plu à Flick. Et malgré la présence d'autres joueurs à son poste, l'entraîneur lui a montré de l'affection. »
« Dans le cas de Dro, il avait une clause à six millions d'euros, comme la majorité des joueurs qui signent leur premier contrat pro. Tout ce que je pouvais faire, c'est lui expliquer notre projet pour lui et le contexte qui lui permettrait de progresser. L'entraîneur l'a aidé, il l'a fait s'entraîner et il l'a emmené en pré-saison. La déception de l'entraîneur vient un peu de là, a expliqué l’ancien milieu pour justifier la colère d’Hansi Flick. Avec tout le respect que j'ai pour le PSG, qui est un club exceptionnel et dans lequel j'ai des amis comme Luis Campos. Si j'étais jeune et que j'étais à Barcelone, je ne partirais pas. Mais chacun fait ses choix, on connaît tous l'influence qui existe. On ne sait pas si ça vient des parents, mais ça le regarde. »

« Ce n'est pas une question financière, on a trouvé un accord avec Paris grâce à nos bonnes relations, mais Paris n'a eu aucune influence sur sa décision. J'espère qu'il sera heureux, qu'il progressera comme joueur, même si je ne suis pas pressé. Car précipiter les choses ici ou à Paris serait préjudiciable. Parfois, les méthodes et les personnes impliquées ne sont pas les bonnes. Mais il ne faut pas en faire un drame, il était un joueur parmi d'autres en équipe première, il a pris cette décision et c'est tout », a relativisé Deco histoire d'envoyer un dernier tacle à son ancien joueur.
