Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité

Waldemar Kita a accepté de décaler le match entre le PSG et Nantes, initialement prévu la semaine prochaine, afin de rendre service au club parisien dans sa préparation en Ligue des Champions. Un choix que l’entraîneur nantais Ahmed Kantari désapprouve.

Initialement prévu la semaine prochaine, le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes se disputera finalement fin avril. En cause, un report proposé par Waldemar Kita à Nasser Al-Khelaïfi afin de permettre au PSG de se reposer entre le match aller et le match retour face à Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions. Une décision incompréhensible du point de vue du FC Nantes, qui devra donc jouer trois matchs en une semaine fin avril en pleine course pour le maintien.

« Est-ce qu'on a vraiment le choix ? » s'est d'abord interrogé l'ex-consultant de Ligue1+, un peu dépité, avant de poursuivre. « Je pense qu'aujourd'hui on doit s'adapter,. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine mais notre métier est fait d'adaptations. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir » a expliqué Ahmed Kantari avant d'en dire davantage sur la forme de son équipe. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la réception d'Angers lors de la 25e journée de Ligue 1 , l'entraîneur nantais Ahmed Kantari n'a pas caché que ce choix ne l'enchantait pas.

Kantari n'approuve pas le choix de Kita

« Le point où on a le plus progressé, ce serait sur le plan défensif, on se sent plus solides dans le jeu. Dans le jeu, on n'est pas forcément inquiétés. Il faut maintenant faire mieux avec le ballon. On essaie de trouver des solutions, ce n'est pas simple. Il faudra qu'on progresse dans l'utilisation du ballon, qu'on prenne le jeu à notre compte » a conclu le coach nantais. Un match crucial pour Nantes, qui bénéficiera ensuite d’un long repos dont Ahmed Kantari se serait donc bien passé en raison du report du match face au PSG la semaine prochaine.