ICONSPORT_264442_0204
Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

PSG : Le Barça n’en veut pas, Luis Enrique y tient

PSG01 janv. , 13:00
parEric Bethsy
0
Peu utilisé par Luis Enrique, Lucas Beraldo ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Le défenseur central absent des plans du FC Barcelone est finalement retenu par l’entraîneur parisien.
Après les tensions de ces dernières années, ça va mieux entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Nos confrères catalans de Sport mettent l’accent sur les bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs. Un apaisement qui aurait pu permettre un accord pour Lucas Beraldo (22 ans). A la recherche d’un défenseur central, le Barça était associé au Brésilien. Mais la source affirme que les Blaugrana n’ont jamais étudié cette piste.
Le Parisien, convoité par Flamengo et Palmeiras dans son pays, semblait plutôt se diriger vers la Turquie où Galatasaray et Besiktas lui tendaient les bras. Mais un revirement de situation fait basculer son avenir. Alors qu’il ouvrait jusqu’ici la porte à son départ, Luis Enrique refuse finalement de se séparer de son défenseur central. L’Espagnol serait réticent à l’idée de perdre une solution dans son effectif régulièrement affaibli par des blessures depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Santos restera au moins jusqu’à la fin de l’exercice. Et ce malgré son faible temps de jeu pendant cet exercice 2025-2026.

Beraldo cantonné au banc

Jamais aligné en Ligue des Champions, Lucas Beraldo n’a disputé que 10 matchs toutes compétitions confondues. Luis Enrique l’a notamment titularisé contre les amateurs de Fontenay (4-0) en Coupe de France, rencontre durant laquelle l’habituel remplaçant a encore montré ses faiblesses. Depuis son arrivée en janvier 2024, dans le cadre d’un transfert à 20 millions d’euros, la qualité de son pied gauche ne suffit pas pour masquer son manque d’autorité dans les duels. Luis Enrique a beau le retenir cet hiver, il serait étonnant que son temps de jeu augmente en deuxième partie de saison.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280890_0016
CAN 2025

Gabon : Le gouverment vire le staff et Aubameyang

ICONSPORT_278843_0030
Premier League

Officiel : Chelsea vire Enzo Maresca

ICONSPORT_258213_0204
OL

OL : Endrick élu joueur le plus malchanceux du monde

Fil Info

01 janv. , 14:00
Gabon : Le gouverment vire le staff et Aubameyang
01 janv. , 13:30
Officiel : Chelsea vire Enzo Maresca
01 janv. , 13:30
OL : Endrick élu joueur le plus malchanceux du monde
01 janv. , 12:30
OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix
01 janv. , 12:00
OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?
01 janv. , 11:30
Rosenior sur le banc de Chelsea dès dimanche contre Manchester City ?
01 janv. , 11:00
Donnarumma annule son mariage pour son autre amour
01 janv. , 10:30
L’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâché

Derniers commentaires

Gabon : Le gouverment vire le staff et Aubameyang

Ah ouais quand même ... !!! Ca rigole pas au gouverment !

OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?

Il est encore sous l'effet du pampam d'hier... xd preuve en plus avec le e oublié de mikautadze.

OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?

2 en ligue2? Dommage j'étais d'accord pour que dautel2passe se relise 😅

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Pour 2026 ...un titre majeur ? C1 championnat cup.... etc allez on est sympa le trophée des champions c est cadeau 😉😁apres une fête pendant 1 mois dans le sud !! 🤣😂biz .

OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?

Et molembe et/ou rodrigues, ca ne compte pas?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading