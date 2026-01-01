PSG : Le Barça n’en veut pas, Luis Enrique y tient

Peu utilisé par Luis Enrique, Lucas Beraldo ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Le défenseur central absent des plans du FC Barcelone est finalement retenu par l’entraîneur parisien.

Après les tensions de ces dernières années, ça va mieux entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Nos confrères catalans de Sport mettent l’accent sur les bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs. Un apaisement qui aurait pu permettre un accord pour Lucas Beraldo (22 ans). A la recherche d’un défenseur central, le Barça était associé au Brésilien. Mais la source affirme que les Blaugrana n’ont jamais étudié cette piste.

Le Parisien, convoité par Flamengo et Palmeiras dans son pays, semblait plutôt se diriger vers la Turquie où Galatasaray et Besiktas lui tendaient les bras. Mais un revirement de situation fait basculer son avenir. Alors qu’il ouvrait jusqu’ici la porte à son départ, Luis Enrique refuse finalement de se séparer de son défenseur central. L’Espagnol serait réticent à l’idée de perdre une solution dans son effectif régulièrement affaibli par des blessures depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Santos restera au moins jusqu’à la fin de l’exercice. Et ce malgré son faible temps de jeu pendant cet exercice 2025-2026.

Beraldo cantonné au banc

Jamais aligné en Ligue des Champions, Lucas Beraldo n’a disputé que 10 matchs toutes compétitions confondues. Luis Enrique l’a notamment titularisé contre les amateurs de Fontenay (4-0) en Coupe de France, rencontre durant laquelle l’habituel remplaçant a encore montré ses faiblesses. Depuis son arrivée en janvier 2024, dans le cadre d’un transfert à 20 millions d’euros, la qualité de son pied gauche ne suffit pas pour masquer son manque d’autorité dans les duels. Luis Enrique a beau le retenir cet hiver, il serait étonnant que son temps de jeu augmente en deuxième partie de saison.