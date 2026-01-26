PSG : Dro Fernandez est à Paris, Laporta pisque sa crise

Arrivé à Paris, où il devrait signer son contrat dans les prochaines heures, Dro Fernandez a mis en furie Joan Laporta. Le patron du FC Barcelone a déjà vidé son sac.

Dro Fernandez n'a pas encore paraphé son contrat avec le Paris Saint-Germain. En revanche, dimanche soir les médias espagnols ont diffusé les images du départ via un vol privé du jeune joueur du Barça vers la capitale française. Et, quelques minutes plus tard, le président du Barça s'est confié au micro de l'émission El Club de la mitjanit sur Catalunya Radio. L'occasion pour lui de dire tout le mal qu'il pensait du départ du jeune milieu offensif de 18 ans pour le PSG, alors qu'il affirme qu'un accord avait été trouvé avec les agents de ce dernier. Accord qui n'a donc pas été respecté puisque Dro Fernandez va signer avec les champions d'Europe en titre.

Le Barça en veut plus au joueur qu'au PSG

Sans donner trop de détails, Joan Laporta promet de faire des révélations dès que le joueur aura signé avec le Paris Saint-Germain. « Nous en reparlerons une fois que tout sera finalisé, puisqu'il a annoncé qu'il ne resterait pas. C'est une situation regrettable et c’était une surprise. Nous avions trouvé une autre solution pour Dro lorsqu'il a eu 18 ans, et à notre grande surprise, son agent nous a informés que nous ne pouvions pas honorer notre accord. Nous essaierons de trouver la meilleure solution possible pour les intérêts du Barça », a prévenu le dirigeant du FC Barcelone sans en dire plus sur ce dossier forcément gênant.

Il est vrai que le dirigeant barcelonais doit commencer à sérieusement s'agacer de l'attitude du Paris Saint-Germain qui vient régulièrement contrarier le club catalan. Depuis la fameuse remontada de 2017, le PSG est venu prendre Neymar, puis Ousmane Dembélé et désormais Dro Fernandez, sans que le Barça puisse s'opposer au club de la capitale. De quoi réellement énerver les supporters catalans, d'autant plus que sportivement l'équipe de Luis Enrique a également plusieurs fois corrigé Barcelone. La signature de Dro Fernandez ce lundi risque de remettre de l'huile sur le feu.