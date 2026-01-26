ICONSPORT_274482_0317 (1)

PSG : Dro Fernandez est à Paris, Laporta pisque sa crise

PSG26 janv. , 8:40
parClaude Dautel
Arrivé à Paris, où il devrait signer son contrat dans les prochaines heures, Dro Fernandez a mis en furie Joan Laporta. Le patron du FC Barcelone a déjà vidé son sac.
Dro Fernandez n'a pas encore paraphé son contrat avec le Paris Saint-Germain. En revanche, dimanche soir les médias espagnols ont diffusé les images du départ via un vol privé du jeune joueur du Barça vers la capitale française. Et, quelques minutes plus tard, le président du Barça s'est confié au micro de l'émission El Club de la mitjanit sur Catalunya Radio. L'occasion pour lui de dire tout le mal qu'il pensait du départ du jeune milieu offensif de 18 ans pour le PSG, alors qu'il affirme qu'un accord avait été trouvé avec les agents de ce dernier. Accord qui n'a donc pas été respecté puisque Dro Fernandez va signer avec les champions d'Europe en titre.

Le Barça en veut plus au joueur qu'au PSG

Sans donner trop de détails, Joan Laporta promet de faire des révélations dès que le joueur aura signé avec le Paris Saint-Germain. « Nous en reparlerons une fois que tout sera finalisé, puisqu'il a annoncé qu'il ne resterait pas. C'est une situation regrettable et c’était une surprise. Nous avions trouvé une autre solution pour Dro lorsqu'il a eu 18 ans, et à notre grande surprise, son agent nous a informés que nous ne pouvions pas honorer notre accord. Nous essaierons de trouver la meilleure solution possible pour les intérêts du Barça », a prévenu le dirigeant du FC Barcelone sans en dire plus sur ce dossier forcément gênant.
Il est vrai que le dirigeant barcelonais doit commencer à sérieusement s'agacer de l'attitude du Paris Saint-Germain qui vient régulièrement contrarier le club catalan. Depuis la fameuse remontada de 2017, le PSG est venu prendre Neymar, puis Ousmane Dembélé et désormais Dro Fernandez, sans que le Barça puisse s'opposer au club de la capitale. De quoi réellement énerver les supporters catalans, d'autant plus que sportivement l'équipe de Luis Enrique a également plusieurs fois corrigé Barcelone. La signature de Dro Fernandez ce lundi risque de remettre de l'huile sur le feu.
Derniers commentaires

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Peut-être. Et ? Est-ce que rapporter le plus de points uefa sur 25ans c'est redorer le blason des clubs français? Vous croyez quoi? Que ce qu'à fait Monaco, Lille et Brest la saison dernière en ldc en a fait moins pour le blason des clubs français que vos points uefa depuis 25 ans? Bah pas moi. Moi je pense que leur parcours à rappeler aux autres nations que la farmer ligue n'est pas si pourrie que ça. Et ça , ça redore bien plus le blason des clubs français. Après vous avez fait un bon parcours l'année passé en ligue europa je ne dis pas. Un 1/4 c'est bien. Mais on se souviendra bien plus de la ldc. Enfin...C'est mon point de vue. C'est pour ça que l'affirmation de dirty c'est n'imp

OL : Endrick fait déjà scandale à Madrid

Laissez nous le encore une saison svp !!! On va vous le peaufiner il sera prêt pour le grand Réal en 2027 🤣🤣

Lille : Bruno Genesio sauve son poste

Il n’a pas de bol Klok , il tombe à chaque fois sur un Prez qui fout le boxon et ça retombe finalement sur le troupeau de chèvres … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Créés une EURL " footballeur en danger : un psychologue est là pour vous écouter " et arrêtes de parler de son nombre de transferts. Quand les joueurs signent chez nous, ils sont tellement malheureux qu'ils refusent de partir même quand on leur dit qu'ils ne rentrent plus dans les plans de l'entraîneur, qu'ils auront 0mn de temps de jeu. C'est la meilleure démonstration qu'ils préfèrent les dollars au jeu. Alors arrête de nous faire chier avec ces histoires de transferts. Ce n'est pas ton pb.

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

… Si Mbappé pensait bien faire en marquant de la sorte … Mbapouille n’a jamais pensé et ne pense qu’à lui et Wali-Walou ne s’en rend compte que maintenant ? P’tet que c’est parce que Girouette n’a pas d’origine maghrébine … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

