OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME

Arrivé de Botafogo dans les valises de John Textor, Adryelson n'aura pas vraiment marqué les esprits à l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central a plus de réussite aux Emirats Arabes Unis. De quoi faire redécoller sa carrière et aider financièrement l'OL.
La relation entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais est loin d'avoir été favorable aux Gones. John Textor a souvent alimenté le club carioca avec les fonds de l'OL, amenant en retour quelques joueurs brésiliens. Si Lucas Perri a été intéressant dans les cages lyonnaises, ce fut beaucoup moins le cas pour Jeffinho et Adryelson. Ce dernier n'a joué que 4 fois en défense centrale pour Lyon. Jugé décevant, il a été prêté à Anderlecht en Belgique en 2025 avant son transfert définitif l'été dernier.

Adryelson va rapporter gros à l'OL

Le club émirati d'Al Wasl a récupéré Adryelson contre un peu plus de 2 millions d'euros. Une vente indispensable pour l'OL, pris à la gorge financièrement et menacé de rétrogradation par la DNCG. Au moment du transfert, les dirigeants lyonnais ont négocié un intéressement de 50% sur une future revente du joueur brésilien. Une stratégie qui porte déjà ses fruits car Adryelson est fortement convoité au mercato.
Selon la journaliste Aline Nastari du média TNT Sports Brasil, Fluminense entend s'offrir l'ancien lyonnais. L'équipe basée à Rio de Janeiro est concurrencée par un club russe dont l'identité n'a pas été dévoilée. Cette formation inconnue donne 8 millions d'euros pour Adryelson. Al Wasl réclame lui 10 millions d'euros pour autoriser la vente de son défenseur central. Si cette somme est lâchée par les Russes ou les Brésiliens, l'OL récupérera 5 millions d'euros sur-le-champ. De quoi soulager les finances rhodaniennes.
Loading