OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME

Beye à Marseille ça sent la patate chaude 🤭
🍿🍿🍿
Comme l'OM qui n'avait rien pris (aucune sanction) pour les "Paris... Paris, on t'en**le" et "il faut les tuer ces p*dés de parisiens, il faut les tuer, il faut les tuer" chantés pendant le Classique le 27 octobre 2024 ? Tu peux être Mdr.
Bein a tt à fait raison dans sa démarche
Non... le rouge n'a pas été retiré... c'est juste que le rouge est maintenant donné au deuxième carton jaune. Donc 1 match de suspension au lieu de 3 ou 4 matchs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🚨 L'OL pourrait toucher 5 M€ dans le dossier Adryelson ! 💰🇧🇷 En effet, Al Wasl demande 10 M€ pour son défenseur, qui a reçu plusieurs propositions. Pour rappel, l'OL avait garder un intéressement de 50% à la revente lors de son transfert. 🗞️ @TNTSportsBR