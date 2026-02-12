ICONSPORT_275927_0022
Stefano Pioli

Stefano Pioli, la surprise de Longoria à l'OM

OM12 févr. , 8:00
parMehdi Lunay
0
Après le départ de Roberto de Zerbi, l'Olympique de Marseille recherche un nouvel entraîneur. Le nom d'Habib Beye revient avec insistance. Cependant, les Phocéens regardent aussi à l'étranger, avec deux grands noms en Italie et au Portugal.
Le chapitre Roberto de Zerbi s'est terminé en pleine nuit et laisse les supporters marseillais dans l'obscurité la plus totale. L'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur à quelques jours d'échéances cruciales (Strasbourg et Lyon en Ligue 1, Toulouse en coupe de France). Jacques Abardonado va assurer l'intérim comme après le départ de Marcelino en 2023. Cependant, un coach plus expérimenté est attendu pour relancer une équipe malade. La direction phocéenne travaille en ce sens et plusieurs profils sont étudiés.

Pioli et Lage dans le viseur de l'OM

Licencié de Rennes en début de semaine, Habib Beye revient avec insistance. Son charisme et son passé à l'OM sont des atouts non négligeables pour obtenir l'adhésion des supporters. Mais, le Sénégalais est loin d'être assuré du poste. En effet, les dirigeants olympiens étudient des pistes d'entraîneurs plus expérimentés que Beye. Selon le journaliste Achille Ash sur X, l'Italien Stefano Pioli et le Portugais Bruno Lage sont aussi dans le viseur. Le compte X OM Fada confirme pour Bruno Lage et précise que cette piste « prend de l’ampleur » à Marseille.
Viré par Benfica en septembre dernier, le Lusitanien de 49 ans est passé par Wolverhampton et Botafogo par le passé. John Textor pensait même à lui pour venir à Lyon quand les Gones végétaient à la dernière place en 2023-2024. Limogé par la Fiorentina en novembre, Stefano Pioli possède cependant un meilleur palmarès que ses rivaux pour le poste. Il avait conduit le Milan AC vers le Scudetto en 2022. En outre, il partage la même langue que De Zerbi pour assurer une continuité avec son prédécesseur à l'OM.
0
Derniers commentaires

OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

@douglasàlafraise La ou je veux en venir, ça fait pareil qu'Endrkick hein... Ya faute du nantais et l'obstruction aurait du être siffler si tu veux aller par là. D'ailleurs, je l'ai marqué dimanche soir sur votre fil. Mais lui, c''est le pire supporteur parisien, il critique, chiale, sur ts les articles mm pendant vos matchs c'est dire... Il casse les coui** à tout le monde. Vraiment dommage qu'on ne puisse bloquer...

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

On était 11eme... normal qu'il fût viré... le courant ne passait plus non plus.. la quon vire de zerbi alors quon est 4eme et encore en lice pour le podium + coupe cest pas normal

OM : Medhi Benatia a posé sa démission

Voir plus haut… 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Medhi Benatia a posé sa démission

Foutez-le à la mer ce bandit … et accrochez-lui son Evo autour du cou … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Rennes impose un tout petit CDD à Franck Haise

Qu’il montre juste un peu de résultats et de style , comme chez les Cheuteumis et il aura un super poste 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

