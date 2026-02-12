ICONSPORT_283669_0196

OL : Tyler Morton rappelé d'urgence par Liverpool

12 févr.
Tyler Morton a une cote énorme en Angleterre en vue de l’été prochain. Rien d’illogique au vu du niveau affiché par le milieu de terrain de l’OL cette saison. Une réussite qui provoque quelques frustrations à Liverpool.
Malgré de faibles moyens financiers, l’Olympique Lyonnais a réussi quelques jolis coups l’été dernier. Le plus fameux d’entre eux est certainement le transfert de Tyler Morton en provenance de Liverpool pour seulement 10 millions d’euros. Au vu de sa situation économique, l’OL a pris un vrai risque en misant une telle somme sur l’international espoirs anglais de 23 ans. On peut d’ores et déjà affirmer que ce pari est gagnant pour Matthieu Louis-Jean au vu du niveau affiché par Tyler Morton.

Le cas Morton fait enrager Liverpool 

Le milieu d’1m85 figure déjà dans les petits papiers de plusieurs clubs de Premier League dont Newcastle en vue de l’été prochain et une vente à plus de 30 millions d’euros est espérée en cas de départ. L’Olympique Lyonnais peut s’en féliciter et au contraire, Liverpool peut enrager. Les Reds ont laissé filer un vrai talent pour un prix cadeau et le site pro-Liverpool Anfield Watch ne s’en remet pas.
« Morton prouve cette saison qu'il était suffisamment bon pour au moins prétendre à une place au milieu de terrain de Liverpool, mais Slot l'a ignoré pendant la seule saison qu'ils ont passée ensemble. Morton aurait pu offrir une concurrence à Gravenberch et Mac Allister cette saison » note d’abord le média spécialisé. Alors que Newcastle ainsi que d’autres clubs anglais songent à passer à l’offensive, Liverpool pourrait donc retrouver Tyler Morton face aux Reds la saison prochaine. Sauf si le club de la Mersey se décide contre toute attente à faire revenir le milieu de terrain anglais chez lui.

« Liverpool doit-il s’impliquer dans cette transaction ? » se demandent nos confrères anglais, qui estiment que le directeur sportif de Liverpool Richard Hughes a commis une énorme erreur en oubliant d’inclure une option prioritaire de rachat dans le contrat de Tyler Morton au moment de son transfert à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si les Reds se positionneront pour faire revenir Morton, ce qui serait forcément une bonne nouvelle pour l’OL afin de faire grimper les enchères entre plusieurs clubs de Premier League avant une possible vente au prix fort.
