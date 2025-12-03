ICONSPORT_278257_0919

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

PSG03 déc. , 22:30
parCorentin Facy
0
Sur le ton de l’humour, Daniel Riolo s’est parfois imaginé en tant que président ou directeur sportif du PSG. Cela en restera à ce stade pour le journaliste, qui ne souhaite pas prendre du service au sein du club parisien.
Ce n’est un secret pour personne, Daniel Riolo est un grand amoureux du Paris Saint-Germain. Le journaliste de RMC s’est d’ailleurs souvent imaginé, en plaisantant, occuper un rôle important au sein du club de la capitale. Président, voire directeur sportif, des postes à responsabilités dans lesquels l’éditorialiste de l’After Foot se verrait bien. Cela restera toutefois des fantasmes, aussi bien pour Daniel Riolo que pour ses plus grands fans.

Riolo directeur sportif du PSG, c'est non

En effet, au détour d’une interview pour So Foot, le journaliste de 55 ans a fait savoir qu’il ne s’imaginait plus vraiment dans la peau d’un dirigeant de club et que pour rien au monde, il ne changerait son quotidien actuel de chroniqueur à la radio et à la télé. « Je n'ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser, déjà d’une ! Et deux, bah j’en sais rien, ça ne me fait pas fantasmer ce truc-là. Je suis très content de ma vie, très content de la vivre comme je l’organise. Je ne sais pas si être dans un club ça m’intéresserait » réfléchit le journaliste avant de conclure.
« Je sais pas… Je n’y ai jamais vraiment pensé. Ou alors il faudrait que ce soit une aventure qui démarre de zéro, dans un club un peu neuf. Je devine que ça doit être excitant, mais L’After, c’est excitant tous les soirs, donc tout va bien » a lancé Daniel Riolo, interviewé à l’occasion de la sortie de son livre ‘Le football selon moi’. Voilà qui met donc fin à l’idée de voir un jour Daniel Riolo travailler avec Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui aurait été plutôt cocasse quand on sait à quel point le journaliste n’a pas hésité à taper sur le président du Paris Saint-Germain par le passé, aussi bien en raison de ses choix dans la capitale ou encore pour son influence qu’il juge trop importante au sein de la Ligue et sur le sujet des droits TV. L’After Foot et RMC n’ont donc rien à craindre, un départ de Daniel Riolo au PSG dans les mois ou les années à venir n’est pas d’actualité.
0
Derniers commentaires

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue

Super ..et en attendant on en paie le prix

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Eric Bethsy... S'il te plaît n'essaye pas de faire comme si tu savais quelque chose du "vrai niveau" de Dembele avec ces phrases pourries "Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

