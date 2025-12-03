PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Sur le ton de l’humour, Daniel Riolo s’est parfois imaginé en tant que président ou directeur sportif du PSG. Cela en restera à ce stade pour le journaliste, qui ne souhaite pas prendre du service au sein du club parisien.

Ce n’est un secret pour personne, Daniel Riolo est un grand amoureux du Paris Saint-Germain . Le journaliste de RMC s’est d’ailleurs souvent imaginé, en plaisantant, occuper un rôle important au sein du club de la capitale. Président, voire directeur sportif, des postes à responsabilités dans lesquels l’éditorialiste de l’After Foot se verrait bien. Cela restera toutefois des fantasmes, aussi bien pour Daniel Riolo que pour ses plus grands fans.

Riolo directeur sportif du PSG, c'est non

En effet, au détour d’une interview pour So Foot, le journaliste de 55 ans a fait savoir qu’il ne s’imaginait plus vraiment dans la peau d’un dirigeant de club et que pour rien au monde, il ne changerait son quotidien actuel de chroniqueur à la radio et à la télé. « Je n'ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser, déjà d’une ! Et deux, bah j’en sais rien, ça ne me fait pas fantasmer ce truc-là. Je suis très content de ma vie, très content de la vivre comme je l’organise. Je ne sais pas si être dans un club ça m’intéresserait » réfléchit le journaliste avant de conclure.

« Je sais pas… Je n’y ai jamais vraiment pensé. Ou alors il faudrait que ce soit une aventure qui démarre de zéro, dans un club un peu neuf. Je devine que ça doit être excitant, mais L’After, c’est excitant tous les soirs, donc tout va bien » a lancé Daniel Riolo, interviewé à l’occasion de la sortie de son livre ‘Le football selon moi’. Voilà qui met donc fin à l’idée de voir un jour Daniel Riolo travailler avec Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui aurait été plutôt cocasse quand on sait à quel point le journaliste n’a pas hésité à taper sur le président du Paris Saint-Germain par le passé, aussi bien en raison de ses choix dans la capitale ou encore pour son influence qu’il juge trop importante au sein de la Ligue et sur le sujet des droits TV. L’After Foot et RMC n’ont donc rien à craindre, un départ de Daniel Riolo au PSG dans les mois ou les années à venir n’est pas d’actualité.