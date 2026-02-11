ICONSPORT_289630_0022

OM : Medhi Benatia a posé sa démission

OM11 févr. , 23:23
parCorentin Facy
2
Très affecté par le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a formulé à Pablo Longoria son envie de quitter l’OM. Sa démission a été refusée par le dirigeant espagnol ainsi que par Frank McCourt.
Le bateau tangue à l’Olympique de Marseille à la suite de la défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche dans le Classique (5-0). Dans la nuit de mardi à mercredi, le club olympien a confirmé le départ de Roberto De Zerbi. Une décision commune entre l’entraîneur italien et les dirigeants face à un constat implacable : « RDZ » n’avait plus le soutien total de son effectif et la situation ne faisait que s’enliser depuis l’élimination à Bruges en Ligue des Champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont jamais voulu en arriver là, eux qui se projetaient sur plusieurs années avec le coach italien.
Medhi Benatia a notamment été très marqué par cet épisode, à tel point que le directeur du football de l’Olympique de Marseille a posé sa démission selon La Provence. L’ancien défenseur de la Roma a proposé à Pablo Longoria et à Frank McCourt de partir, mais sa demande n’a pas été acceptée par l’état-major de l’OM qui compte sur Medhi Benatia pour l’avenir. Lors d’une réunion avec les joueurs ce mercredi après-midi, le Marocain a tenu un discours similaire, faisant savoir aux membres de l’effectif qu’il se sentait responsable du départ de Roberto De Zerbi et qu’il était prêt à partir s’il était le coeur du problème.

McCourt et Longoria retiennent Benatia

« L'Espagnol, l'Américain et ses représentants ont en revanche, selon nos sources, refusé cette démission » tempère néanmoins La Provence, affirmant que Pablo Longoria et Frank McCourt ne souhaitent pas entendre parler d’un départ de Medhi Benatia. La mission du directeur du football de l’OM est à présent de trouver le successeur de Roberto De Zerbi. Ces dernières heures, les noms fusent de toutes parts d’Habib Beye à Sergio Conceiçao en passant par Eric Chelle ou plus récemment Walid Regragui et Igor Tudor. Un dossier sensible sur lequel la direction de l’OM n’a pas le droit de se rater alors que les objectifs podium en Ligue 1 et Coupe de France sont encore largement atteignables.

