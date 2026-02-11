ICONSPORT_331855_0046

PL : Van Dijk offre 3 points précieux à Liverpool

Premier League11 févr. , 23:09
parCorentin Facy
0
26e journée de Premier League
Stadium of Light Sunderland - Liverpool : 0-1
But : Van Dijk (61e) pour Liverpool

Premier League

11 février 2026 à 21:15
Sunderland
0
1
Match terminé
Liverpool
van Dijk61'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
W. Isidor
SunderlandSunderland
SORT
M. Diarra
SunderlandSunderland
Remplacement
88
ENTRE
F. Chiesa
LiverpoolLiverpool
SORT
H. Ekitike
LiverpoolLiverpool
Remplacement
80
ENTRE
C. Talbi
SunderlandSunderland
SORT
T. Hume
SunderlandSunderland
Remplacement
80
ENTRE
R. Mundle
SunderlandSunderland
SORT
N. Angulo Ramírez
SunderlandSunderland
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_225314_0127
OL

OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME

ICONSPORT_289630_0022
OM

OM : Medhi Benatia a posé sa démission

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
Rennes

Rennes impose un tout petit CDD à Franck Haise

Fil Info

11 févr. , 23:45
OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME
11 févr. , 23:23
OM : Medhi Benatia a posé sa démission
11 févr. , 23:00
Rennes impose un tout petit CDD à Franck Haise
11 févr. , 22:30
OM : Walid Regragui, Igor Tudor, le dossier de l'entraîneur s'enflamme
11 févr. , 22:26
Ang : City s'amuse, Arsenal sous la menace
11 févr. , 22:18
L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG
11 févr. , 22:00
Le PSG bataille pour un boucher à 90 ME
11 févr. , 21:50
OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

Derniers commentaires

OM : Walid Regragui, Igor Tudor, le dossier de l'entraîneur s'enflamme

Beye à Marseille ça sent la patate chaude 🤭

OM : Medhi Benatia a posé sa démission

🍿🍿🍿

L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG

Comme l'OM qui n'avait rien pris (aucune sanction) pour les "Paris... Paris, on t'en**le" et "il faut les tuer ces p*dés de parisiens, il faut les tuer" chantés pendant le Classique le 27 octobre 2024 ?

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Bein a tt à fait raison dans sa démarche

L'aveu étonnant de l'OL sur ses objectifs cette saison

Non... le rouge n'a pas été retiré... c'est juste que le rouge est maintenant donné au deuxième carton jaune. Donc 1 match de suspension au lieu de 3 ou 4 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading