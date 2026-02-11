Rennes impose un tout petit CDD à Franck Haise

Avec le récent licenciement de Habib Beye, le Stade Rennais se cherche un nouvel entraineur principal. Franck Haise est la priorité absolue des dirigeants bretons, lesquels lui ont proposé un contrat court.

Une nouvelle valse des entraineurs est sur le point de commencer. Lundi dernier, le Stade Rennais a officialisé le départ de Habib Beye, alors que son message auprès du groupe ne passait plus du tout. Désormais libre, le technicien de 48 ans pourrait déjà retrouver un poste à l'OM, qui vient d'annoncer le licenciement de Roberto De Zerbi.

Dans ce cas, qui pour récupérer le poste d'entraineur vacant à Rennes ? Aux dernières nouvelles, le candidat le plus en vue n'est autre que Franck Haise, lui aussi libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Nice le 28 décembre dernier. En interne, la direction des Rouge et Noir espère le convaincre de signer un contrat court.

Rennes veut un contrat court pour Franck Haise

C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre des informations de Ouest-France selon lesquelles Franck Haise pourrait débarquer sur le banc du Stade Rennais via un contrat portant jusqu'en juin 2027, soit un peu moins d'une saison et demie. L'ancien entraîneur du RC Lens et du Gym débarquerait ainsi avec ses deux fidèles adjoints, Johann Ramaré et Lilian Nalis, alors qu'il pourrait retrouver son ancien patron Arnaud Pouille, avec qui il est visiblement toujours très proche.

En attendant, le Stade Rennais doit préparer la réception du Paris Saint-Germain. Si jouer à domicile est censé être un avantage pour l'équipe locale, la dynamique rennaise actuelle dénote beaucoup trop avec celle parisienne, alors que les hommes de Luis Enrique sortent d'un 5-0 infligé à l'OM. Une rencontre qui s'annonce donc particulièrement compliquée pour les Bretons, qui compteront sur l'intérim de Sébastien Tambouret pour limiter les dégâts en attendant l'arrivée de Franck Haise.