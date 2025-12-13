Ce club de Ligue 1 qui dépouille l’OM

Malgré des programmes destinés à récupérer tout ce qui se fait de mieux dans sa région, l'OM est en difficulté sur le plan du recrutement des jeunes Marseillais. Notamment car un club rôde efficacement.

Si l’Ile-de-France est considéré comme le plus grand vivier de jeunes footballeurs au monde en compagnie de la région de Rio de Janeiro, en France, la région provençale est aussi une ressource quasiment inépuisable. La population dense et jeune permet l’éclosion régulière de talents qui parviennent - ou pas - à percer dans le monde professionnel. Plusieurs clubs se spécialisent dans la formation des joueurs vers le haut niveau, avant leur passage dans un club professionnel.

L'AS Monaco a une vitrine qui fait rêver

Mais forcément, pour les jeunes footballeurs ambitieux, intégrer le centre de formation d’un club professionnel fait rêver. Celui de l’OM est très prisé, mais un club voisin a aussi fait ses preuves dans ce domaine, et n’hésite pas à se servir à Marseille pour ses besoins. Il s’agit de l’AS Monaco , dont les qualités sont différentes de celles de l’OM, avec plus de tranquillité, mais aussi un recrutement plus élitiste. Un cadre qui a révélé certains des plus grands talents du football français, comme Thierry Henry, David Trezeguet, Lilian Thuram, Kylian Mbappé ou Maghnès Akliouche plus récemment.

Avec cette carte de visite, l’AS Monaco vient donc chasser en terre marseillaise et de nombreux joueurs de ses promotions en cours sont issus de Marseille, souligne La Provence. « On ne va pas se le cacher, il y a un volet de détection dans un gros bassin de jeunes joueurs talentueux, même si ce n’est pas le support numéro 1 de nos échanges », reconnait sans problème Sébastien Muet, le directeur de l’académie de l’AS Monaco.

L’OM n’est donc pas forcément la destination privilégiée des jeunes marseillais, malgré les efforts du club phocéen pour séduire les pépites de sa région. Au bord des terrains, cela se sait que le club de la Principauté offre un cadre parfait, et les propositions financières faites aux parents sont souvent plus intéressantes. Cela pousse aussi Pablo Longoria et les scouts marseillais chez les jeunes à évoluer, et à aller chercher des joueurs prometteurs à l’autre bout de la France, comme ce fut le cas avec Robinio Vaz récupéré à Sochaux ou Darryl Bakola recruté au Red Star.