PSG : Neymar et Mbappé, la trahison qui écoeure Thiago Silva

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a vu défiler de nombreux joueurs d’exception. Thiago Silva a notamment pris beaucoup de plaisir à évoluer aux côtés de Neymar Jr et de Kylian Mbappé, même s’il aurait souhaité que leur histoire commune se termine de manière plus apaisée.

Le Paris Saint-Germain a récemment décidé de changer de projet sous les ordres de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol veut des joueurs moins clinquants mais tournés vers le collectif. Si le PSG a remporté la Ligue des champions en 2025, il aurait également pu le faire en 2020. Et à cette époque-là, le club de la capitale comptait dans son effectif des joueurs comme Thiago Silva, Neymar Jr ou encore Kylian Mbappé. Les deux derniers cités étaient les grandes stars du projet. S'ils s'appréciaient au début de leur collaboration, rien n'allait au moment du départ de Neymar en Arabie saoudite. Et Thiago Silva a du mal à l'accepter.

Thiago Silva dégoûté

Lors d'une interview accordée à France Football, l'ancien capitaine du PSG a en effet avoué son incompréhension face à la relation Neymar-Mbappé : « Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc. À la fin du match, Mbappé m'a dit : 'Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président'.

Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable. Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien. Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Je n'étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation mais ça m'a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c'est décevant que ça se soit terminé comme ça ».

A noter que Thiago Silva a également abordé la future Coupe du monde 2026 du Brésil. Il voudrait voir Neymar prendre part à l'aventure, lui qui a apparemment changé beaucoup de choses dans sa vie : « Aujourd'hui, il est avec Bruna Biancardi, ils ont une petite fille et il ne sort presque plus. Mais les gens lui ont collé cette étiquette et ne parlent que des scandales du passé ».

Pour rappel, le Brésil a hérité à la Coupe du monde du Maroc, de l'Ecosse et de Haïti. Très abordable sur le papier.