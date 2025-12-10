ICONSPORT_279190_0361

Le PSG a une terrible nouvelle pour Safonov

Très solide contre Rennes, Matvey Safonov a réalisé un début d'intérim convaincant au PSG. Peut-il menacer Lucas Chevalier à terme ? Impossible selon l'ancien gardien de Rennes et Bordeaux Benoît Costil.
La guerre des gardiens de but va t-elle redémarrer au Paris Saint-Germain ? Le départ de Gianluigi Donnarumma l'été dernier devait permettre d'éviter un tel scénario. Recruté à Lille, Lucas Chevalier arrivait dans la capitale avec le statut d'intouchable. Sur le papier, son remplaçant russe Matvey Safonov ne devait pas l'inquiéter outre mesure. Néanmoins, Chevalier s'est montré très fébrile sur ses 4 premiers mois parisiens. L'ancien lillois a coûté plusieurs buts au PSG, s'attirant les foudres de nombreux supporters et journalistes. De quoi le mettre sous pression alors que son numéro 2 émerge dans le même temps.

La hiérarchie ne changera pas au PSG

Touché à la cheville à Monaco, Chevalier a cédé sa place à Safonov contre Rennes. Le portier russe a été brillant, réalisant plusieurs arrêts déterminants en première période. Sans lui, le PSG aurait été mené et n'aurait pas écrasé les Bretons 5-0. L'écart entre les deux gardiens parisiens n'est pas aussi important qu'attendu. L'ancien portier de Krasnodar mérite t-il sa chance à long terme ? Pour certains observateurs, la réponse sera oui s'il est aussi performant à Bilbao ce mercredi soir. Benoît Costil n'est toutefois pas de cet avis, jugeant le Russe trop juste au vu de sa première saison moyenne.
« Sur ce match-là, il a marqué des points bien évidemment. Et bravo à lui parce que ce n’est pas facile de faire la perf quand tu joues une fois de temps en temps. Maintenant, faut pas oublier non plus que l’année dernière, sur certains matchs, il ne fait pas de tops matchs comme au Bayern. Aujourd’hui, pour moi, ça reste le numéro 2. (S’il fait un bon match à Bilbao ?) Pour moi, ça ne changera pas la hiérarchie. Tout le monde juge les performances de Lucas Chevalier mais faut demander à Luis Enrique. […] Je pense que Luis Enrique attend une évolution mais qu’il n’est pas mécontent de ses débuts non plus », a analysé sur RMC l'ancien gardien formé à Caen.

En plus, en soutenant Lucas Chevalier, Luis Enrique s'éviterait des tensions dans le vestiaire avec le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. Il est difficile d'imaginer ce dernier jouer régulièrement au PSG avec le gardien russe à ses côtés.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Loading