PSG : « Chevalier a déjà la pression », Safonov veut sa peau

Titulaire contre Rennes en raison de l’absence de Lucas Chevalier sur blessure, Matvey Safonov a brillé. De quoi mettre la pression sur les épaules de l’international français, recruté à Lille cet été.

Auteur d’un début de saison mitigé pour le lancement de son aventure au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a assisté depuis les tribunes du Parc des Princes à la première titularisation de Matvey Safonov en 2025-2026. Blessé à la cheville, l’international français a constaté que son concurrent russe était en grande forme . Infranchissable face au Stade Rennais, l’ancien portier de Krasnodar a prouvé à Luis Enrique qu’il pouvait compter sur lui et qu’il répondrait présent dès lors que l’entraîneur du PSG ferait appel à lui. Un signal fort envoyé par Matvey Safonov, qui n’a jamais caché son ambition de devenir un jour le n°1 du Paris Saint-Germain.

Sur le plateau du Canal Football Club, Steve Mandanda a commenté la concurrence entre les deux gardiens parisiens. Et si pour la légende de l’OM, la prestation de Safonov contre Rennes ne suffira pas à reléguer Lucas Chevalier sur le banc, le gardien français de 23 ans doit maintenant faire attention à ne pas être trop irrégulier. Car à présent, Luis Enrique n’hésitera plus à alterner avec le Russe.

« Aujourd’hui, le coach a montré qu’il donnait sa confiance à plusieurs reprises à Chevalier. Ils sont allés le chercher, donc ce n’est pas après un très bon match de Safonov que Lucas Chevalier va être numéro deux. Pour une équipe comme le PSG et pour un groupe, c’est important d’avoir deux très bons gardiens, d’avoir tous les postes qui sont doublés avec de la qualité. Cela va tirer tout le monde vers le haut. Chevalier avait déjà la pression, ça lui montre qu’il y a quelqu’un qui est présent derrière lui et qui peut prendre sa place s’il n’est pas performant » a analysé l’ancien gardien de l’OM et du Stade Rennais. Pour ce dernier, Lucas Chevalier a donc tout intérêt à vite se montrer au niveau s’il ne veut pas perdre sa place au profit de Matvey Safonov dans les semaines à venir.

