PSG : Il enchaine les boulettes, Luis Enrique lui pardonne tout

Le PSG a misé très gros sur Illya Zabarnyi l'été dernier, et Luis Enrique y est pour beaucoup. L'entraineur espagnol voit très grand pour l'Ukrainien, malgré ses débuts mitigés.

Le PSG n’a pas beaucoup recruté l’été dernier, et cela a eu le don de beaucoup surprendre les observateurs. Surtout que les deux joueurs qui ont signé ne donnaient pas vraiment satisfaction. Lucas Chevalier peine à prendre la suite de Gianluigi Donnarumma et a besoin d’enchaîner les matchs référence dans les moments importants. Ce qui n’est pourtant pas le cas.

En défense, Illya Zabarnyi devait arriver pour préparer l’après-Marquinhos. Mais si le Brésilien a bien vu son temps de jeu chuter, l’Ukrainien ne rassure pas vraiment grand monde. Il est certes élégant et précis dans la relance, mais ses interventions défensives sont loin d’être maîtrisées. Son match cauchemar contre Leverkusen a marqué les esprits. Et ses rares passages comme latéral droit ont montré ses limites dans la vitesse et l’apport offensif.

Une grosse erreur de la part du PSG au mercato . Luis Campos a ainsi eu la faiblesse d’écouter Luis Enrique, qui a totalement craqué sur le joueur de Bournemouth et ne voulait personne d’autre depuis des mois. C’est ce que déplore Marc Mechenoua, journaliste spécialisé sur le club parisien, dans l’émission Tribune PSG.

« Cet été, il aurait fallu recruter un vrai central droit qui ait la capacité de jouer comme latéral droit. Il y en a beaucoup sur le marché. A Bournemouth, ils ont remplacé Zabarnyi par un joueur qui est capable de jouer central droit et d’évoluer comme latéral. Je trouve ça étonnant qu’ils n’aient pas eu cette vision de pouvoir doubler derrière Hakimi. En fait, Illya Zabarnyi, il faut savoir un truc, c’est que Luis Enrique est ultra fan de ce joueur. Il a fait le forcing depuis le mois d’octobre dernier pour le faire venir », a livré Marc Mechenoua, persuadé que l’entraineur espagnol va continuer de donner sa chance à l’Ukrainien malgré ses difficultés d’adaptation.

Le coup de coeur de Luis Enrique est donc dévoilé, et l’entraineur du PSG n’est pas du genre à changer d’idées quand il est persuadé que cela va finir par marcher. Des décisions fortes à suivre donc en deuxième partie de saison. Car, comme Chevalier, Zabarnyi va tout de même devoir se mettre au niveau quand les matchs couperets vont arriver.