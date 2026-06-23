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Mondial : Dembélé fait déjà taire les rageux

Mondial 202623 juin , 14:00
parFoot01 avec Reuters
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La performance d'Ousmane Dembélé contre le Sénégal (3-1), en retrait du brillant duo Kylian Mbappé-Michael Olise, avait alimenté les débats tout au long de la semaine. Mais le Ballon d'Or 2025 a parfaitement rebondi contre l'Irak (3-0), dans la nuit de lundi à mardi, avec un but et une passe décisive.
Majoritairement positionné à droite de l'attaque tricolore, pour laisser le coeur du jeu à Michael Olise, comme Didier Deschamps l'avait fait avec réussite à la mi-temps du match contre le Sénégal, Ousmane Dembélé a semblé bien plus en jambes que mardi dernier.
Ses premières prises de balles l'ont montré assez saignant et vif sur ses appuis.
Mais il a tout de même fallu attendre la seconde période, dont le coup d'envoi a été donné après plus de deux heures d'interruption à cause de violents orages, pour le voir s'illustrer véritablement.
À l'affût à l'entrée de la surface de réparation, comme il en l'habitude au Paris Saint-Germain où il est le détonateur du pressing défensif, "Dembouz" a profité d'une énorme mésentente entre Zaid Tahseen et Ahmed Basil pour servir Kylian Mbappé, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour signer un doublé (54e).

Dembélé ouvre son compteur dans une grande compétition

Souvent critiqué pour son manque d'efficacité chez les Bleus, Ousmane Dembélé a marqué son huitième but en équipe de France (en 61 sélections), son premier seulement dans une grande compétition internationale.
Quelques secondes après une première tentative envoyée dans le petit filet extérieur, l'attaquant parisien a croisé sa frappe du pied droit à la suite d'une passe de Michael Olise (66e).
"Il n'y a pas de souci, il a confiance en lui", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps sur BeIN Sports. "Il peut animer un peu les débats mais j'ai confiance en lui. Il a des repères à retrouver qui sont différents de ceux qu'il a avec son club. Déjà, sur le plan athlétique, il est de mieux en mieux. Après, techniquement, il n'a pas trop de souci avec le ballon."

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Derniers commentaires

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Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^

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"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)

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KVARA MDR T'es pas au courant que Kvara est arrivé en cours de saison et a fait meme pas 20 matchs avec le PSG la saison ou Dembele gagne le ballon d'or ??? footix sans cervelle

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Tu vois... tu n'as pas d'avis sur la question... tu ne fais que suivre ce que disent les médias et le plus grand nombre. Khvicha Kvaratskhelia méritait bien plus le Ballon d'Or ! Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^

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