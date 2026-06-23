L'OM veut boucler une affaire en or au mercato

Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^
"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)
KVARA MDR T'es pas au courant que Kvara est arrivé en cours de saison et a fait meme pas 20 matchs avec le PSG la saison ou Dembele gagne le ballon d'or ??? footix sans cervelle
FTG y a eu 5 joueurs fantômes dont 4 qui n ont JAMAIS jouer chez nous
Tu vois... tu n'as pas d'avis sur la question... tu ne fais que suivre ce que disent les médias et le plus grand nombre. Khvicha Kvaratskhelia méritait bien plus le Ballon d'Or ! Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^
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