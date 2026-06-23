L'OM veut boucler une affaire en or au mercato

L’OM devra recruter malin cet été sur le mercato. Un profil revient avec insistance sur la Canebière ces dernières heures : Yves Bissouma.

L’ Olympique de Marseille se trouve dans une situation inconfortable avant le verdict de la DNCG prévu ce mardi. D’éventuelles sanctions pourraient totalement bouleverser les ambitions phocéennes. Il semble déjà établi que l’OM devra faire des sacrifices et vendre certains de ses meilleurs éléments. Pour les remplacer, les pensionnaires du Stade Vélodrome devront recruter intelligemment, notamment avec des joueurs en fin de contrat. À Tottenham, un joueur plaît particulièrement.

Bissouma, la bonne pioche de l'OM au mercato ?

Selon des informations de Lassana Camara, Yves Bissouma figure en effet dans les petits papiers des dirigeants marseillais pour une arrivée dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain de 29 ans cherche un nouveau défi après plusieurs mois compliqués à Tottenham, notamment en raison de blessures à répétition. Outre l’Olympique de Marseille, des clubs saoudiens, anglais et espagnols suivent également le dossier de près. Les Phocéens devront donc faire vite et bien s’ils veulent avoir une chance de s’attacher les services de Bissouma.

L’expérience du très haut niveau de l’international malien pourrait apporter un vrai plus au milieu de terrain de l’OM. Il représenterait un pari, mais aussi une garantie d’expérience pour les ambitions du club la saison prochaine. Il faudra en tout cas attendre le verdict de la DNCG avant d’aller plus loin dans le mercato. Marseille sait que des ventes importantes devront être réalisées, mais aussi que les dépenses seront encadrées. Ce sera au prochain entraîneur du club, probablement Bruno Genesio, de trouver le meilleur équilibre pour permettre à l’équipe d’être compétitive dans toutes les compétitions la saison prochaine. Et ça ne sera pas une mince affaire pour un entraineur qui ne manquera pas de pression sur les épaules.