PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or

PSG03 nov. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Le 19 novembre prochain sera remis le Ballon d'Or africain. Achraf Hakimi veut très clairement remporter cette distinction très importante à ses yeux. 
Achraf Hakimi a réalisé une année 2025 tout bonnement époustouflante. Et ce n'est sans doute pas terminé pour le joueur du PSG. Le latéral droit marocain est au top de sa forme et compte bien continuer sur sa lancée, avec dans la tête le rêve de remporter une nouvelle Ligue des champions mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas la Coupe du monde 2026. Dans quelques jours, Achraf Hakimi pourrait recevoir une très belle récompense puisqu'il fait partie des finalistes du Ballon d'Or Africain. Il faut aussi logiquement partie des grands favoris. 

Hakimi a plus que hâte 

Lors d'un entretien livré au site officiel du PSG, l'ancien de l'Inter a notamment eu le temps de revenir sur le BO Africain. Et c'est plus qu'un rêve pour lui : « Je n’y pense pas constamment, mais maintenant que j’ai une chance de le gagner, c’est devenu un rêve. J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter… Je pense que je suis l’un des joueurs qui le mérite après la saison que j’ai réalisée, et je suis heureux de faire partie des favoris. Cela me motive aussi davantage à continuer à faire des efforts pour, je l’espère, figurer à nouveau sur la liste l’année prochaine »

Outre le crack du PSG, Frank Anguissa, Fiston Mayele, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Oussama Lamlioui, Victor Osmihen, Iliman Ndiaye, Mohamed Salah, Serhou Guirassy et Pape Matar Sarr espèrent aussi recevoir le prix. Avant d'en savoir plus, Hakimi sera très attendu ce mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions. Le PSG reçoit le Bayern Munich pour un des matchs les plus attendus de cette fin d'année 2025. L'occasion pour lui de s'afficher encore une fois comme le meilleur joueur du monde à son poste. 
Loading