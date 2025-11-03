ICONSPORT_263636_0088

Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne

Paris Sportifs03 nov. , 10:20
parredaction
0
Il ne peut pas y avoir plus belle affiche en phase de saison régulière de Ligue des Champions. Le PSG et le Bayern, tous deux leaders avec trois victoires en trois matchs, s’affrontent ce mardi 4 novembre à 21h00. Un match de gala qui permet de mettre la lumière sur les cotes proposées par Parions Sports en Ligne. 
Neuf points en trois matchs, +10 de différence de buts, le PSG et le Bayern Munich sont tous les deux aussi impressionnants en ce début de saison européen. Portée par Harry Kane, la machine allemande espère enfin retrouver une victoire dans ce trophée. La dernière date de 2020, et c’était contre le PSG en finale bien évidemment avec un but de Kingsley Coman. 
Pour Paris, l’idée est de continuer à faire jouer le collectif plus que les individualités, et de faire mordre la poussière au géant bavarois dans un Parc des Princes chauffé à blanc. Même si les deux équipes ont de grandes chances de se retrouver dans les premiers rôles jusqu’au bout, l’idée de marquer un grand coup et de remettre à sa place un candidat à la victoire finale a de quoi faire saliver. Un évènement qui sera à suivre de près grâce aux cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour PSG - Bayern en Ligue des Champions. 

PSG-Bayern, le bon plan du match nul

ICONSPORT_263636_0120
Dembélé, le leader de l'attaque du PSG face au Bayern
Dans ce match entre prétendants à la victoire finale, les cotes sont élevées chez Parions Sport en Ligne. Le PSG est jugé comme le favori avec une cote de 2,00*. Une victoire du Bayern dans la capitale française, se retrouve cotée à 2,80. Et enfin, trouver un match nul sera clairement le plus gros coup, avec une cote à 3,85. Selon les cotes proposées par Parions Sport en Ligne, les chances de voir ce match se terminer sur un match nul sont de 23 %, ce qui représente donc la grosse cote de cette rencontre. 
Pour les affiches de la Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne propose aussi une offre très attractive pour faciliter la découverte des paris sportifs.
Profitez dès maintenant de 450 euros offerts avec le bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne.
Concernant les paris sportifs, 100 % du premier dépôt est recrédité en crédits de jeu non retirable. Ainsi, pour un premier dépôt de 100 euros, ce sont 100 euros supplémentaires qui peuvent être misés. Soit le montant maximal autorisé par la loi française dans ce cas de figure. 

Match nul entre le PSG et le Bayern : le bon plan ?

ICONSPORT_133824_0724
Le Bayern avait fait pleurer le PSG en 2020
Résultat, si jamais vous décidez de miser 10 euros sur un match nul entre le PSG et le Bayern Munich. Votre mise de départ sera doublée et atteindra donc 20 euros. Et avec la cote actuelle à 3,85*, c’est un montant de 77 euros qui peut être remporté. Pas mal pour un investissement de 10 euros. Un résultat largement envisageable étant donnée la bonne forme des deux équipes, et le fait que le PSG ne sera pas non plus au complet, Désiré Doué étant annoncé forfait pour cette rencontre par exemple. 

Harry Kane buteur, la valeur sure !

ICONSPORT_263659_0030
Depuis, le PSG a pris sa revanche, notamment à la Coupe du monde des clubs
Parions Sport en Ligne vous permet aussi de miser sur des centaines d’autres paris autour de ce match, que ce soit les différents scores, les buteurs, les passeurs et beaucoup d’autres options qui laissent libre court à votre imagination, ou à votre ressenti pour profiter des offres de bienvenu. 
Ces différentes possibilités permettent de profiter des cotes encore plus importantes. La victoire du PSG sur le score de 2-1 est ainsi côté à 8,40*. De même, voir Harry Kane être le premier buteur de la rencontre vous permet d’atteindre une cote de 5,00 *. Une cotation très intéressante quand on connait l’efficacité du buteur anglais ces dernières semaines. 
Les paris sont ouverts, et les offres proposées sur Parions Sport en Ligne sont donc disponibles ici
« Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ». Un pari n'a rien de certain. Les mineurs ne sont pas autorisés à parier. Le programme Game Control est au cœur de la politique de jeu responsable de Parions Sport en Ligne, pour te permettre de jouer avec raison tout en préservant ta passion. 
* Cotes Parions Sport en Ligne du 04/11/2025 susceptibles d’évoluer
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272869_0083 (1)
OM

OM : Le dossier Ceballos est mort, Madrid a frappé

ICONSPORT_275675_0015
PSG

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

ICONSPORT_275956_0038
Ligue 1

Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

ICONSPORT_261487_0474
Mercato

Mercato : Marco Verratti à la Juventus, l'incroyable retour

Fil Info

12:20
OM : Le dossier Ceballos est mort, Madrid a frappé
12:00
Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible
11:40
Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher
11:30
Mercato : Marco Verratti à la Juventus, l'incroyable retour
11:00
OL : Satriano est nul, L'Equipe se déchaîne
10:40
Les millions pleuvent, Arsenal vient piller la Ligue 1
10:00
OM : Pavard trouve un avocat de luxe sur Canal+
9:40
L1 : Une armée rennaise et un Lyonnais dans l'équipe type

Derniers commentaires

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Trop lol xptdr 👍

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading