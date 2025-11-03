Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne

Il ne peut pas y avoir plus belle affiche en phase de saison régulière de Ligue des Champions. Le PSG et le Bayern, tous deux leaders avec trois victoires en trois matchs, s’affrontent ce mardi 4 novembre à 21h00. Un match de gala qui permet de mettre la lumière sur les cotes proposées par Parions Sports en Ligne.

Neuf points en trois matchs, +10 de différence de buts, le PSG et le Bayern Munich sont tous les deux aussi impressionnants en ce début de saison européen. Portée par Harry Kane, la machine allemande espère enfin retrouver une victoire dans ce trophée. La dernière date de 2020, et c’était contre le PSG en finale bien évidemment avec un but de Kingsley Coman.

Pour Paris, l’idée est de continuer à faire jouer le collectif plus que les individualités, et de faire mordre la poussière au géant bavarois dans un Parc des Princes chauffé à blanc. Même si les deux équipes ont de grandes chances de se retrouver dans les premiers rôles jusqu’au bout, l’idée de marquer un grand coup et de remettre à sa place un candidat à la victoire finale a de quoi faire saliver. Un évènement qui sera à suivre de près grâce aux cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour PSG - Bayern en Ligue des Champions.

PSG-Bayern, le bon plan du match nul

Dembélé, le leader de l'attaque du PSG face au Bayern

Dans ce match entre prétendants à la victoire finale, les cotes sont élevées chez Parions Sport en Ligne. Le PSG est jugé comme le favori avec une cote de 2,00*. Une victoire du Bayern dans la capitale française, se retrouve cotée à 2,80. Et enfin, trouver un match nul sera clairement le plus gros coup, avec une cote à 3,85. Selon les cotes proposées par Parions Sport en Ligne, les chances de voir ce match se terminer sur un match nul sont de 23 %, ce qui représente donc la grosse cote de cette rencontre.

Match nul entre le PSG et le Bayern : le bon plan ?

Le Bayern avait fait pleurer le PSG en 2020

Résultat, si jamais vous décidez de miser 10 euros sur un match nul entre le PSG et le Bayern Munich. Votre mise de départ sera doublée et atteindra donc 20 euros. Et avec la cote actuelle à 3,85*, c’est un montant de 77 euros qui peut être remporté. Pas mal pour un investissement de 10 euros. Un résultat largement envisageable étant donnée la bonne forme des deux équipes, et le fait que le PSG ne sera pas non plus au complet, Désiré Doué étant annoncé forfait pour cette rencontre par exemple.

Harry Kane buteur, la valeur sure !

Depuis, le PSG a pris sa revanche, notamment à la Coupe du monde des clubs

Ces différentes possibilités permettent de profiter des cotes encore plus importantes. La victoire du PSG sur le score de 2-1 est ainsi côté à 8,40*. De même, voir Harry Kane être le premier buteur de la rencontre vous permet d’atteindre une cote de 5,00 *. Une cotation très intéressante quand on connait l’efficacité du buteur anglais ces dernières semaines.

* Cotes Parions Sport en Ligne du 04/11/2025 susceptibles d’évoluer