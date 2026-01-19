PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Le PSG pourrait réserver quelques surprises cet hiver sur le marché des transferts. Gonçalo Ramos est en tout cas très courtisé, notamment du côté de l’Espagne.

Alors que le PSG était pressenti pour rester relativement calme lors du mercato hivernal, il n’en sera finalement rien, puisque le jeune Dro Fernández est attendu dans les prochaines heures dans la capitale française. Cette arrivée viendra renforcer le secteur offensif et créatif des champions d’Europe. Aucune autre recrue ne devrait toutefois être enregistrée. C’est davantage du côté des départs que l’attention se porte à Paris. Gonçalo Ramos, pourtant très apprécié de Luis Enrique, est ainsi régulièrement annoncé sur le départ. L’Atlético Madrid croit en tout cas en ses chances de pouvoir recruter l’ancien joueur de Benfica.

L'Atlético veut séduire Gonçalo Ramos

Selon les dernières informations de Marca, les Colchoneros font en effet du Parisien une priorité, que ce soit dès cet hiver ou l’été prochain. Conscient que le Paris Saint-Germain n’est pas forcément disposé à vendre Gonçalo Ramos, le club madrilène souhaite néanmoins formuler une offre susceptible de faire la différence. D’autant plus que l’Atlético Madrid dispose de moyens financiers et pourrait en avoir davantage encore si Julián Álvarez venait à quitter le club prochainement.

À noter qu’en plus de Gonçalo Ramos, la formation espagnole veut également recruter Lee Kang-in. Là encore, le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son international sud-coréen.

