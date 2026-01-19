Dro Fernandez

PSG : Le Barça fait la misère à Dro Fernandez

PSG19 janv. , 17:00
parEric Bethsy
0
Frustré par son temps de jeu, Dro Fernandez s'apprête à quitter le FC Barcelone cet hiver. Le milieu offensif va profiter de sa clause libératoire pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais en attendant la finalisation de l’opération, le jeune Espagnol vit un calvaire pour ses derniers jours en Catalogne.
Le FC Barcelone ne l’avait pas vu venir. Considéré comme un grand espoir, Dro Fernandez avait la confiance de son entraîneur Hansi Flick et de ses dirigeants. Ces derniers avaient prévu d’attendre sa majorité pour prolonger son contrat, sans s’attendre à ce que la frustration du milieu offensif prenne le dessus. Déçu de son faible temps de jeu, l’Espagnol qui a fêté ses 18 ans lundi dernier a choisi de quitter son club formateur. Le produit de la Masia va profiter de sa clause libératoire à 6 millions d’euros pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le Barça l'a mauvaise

Une véritable trahison pour le Barça, et surtout pour Hansi Flick qui l’avait intégré à l’équipe première durant la préparation l’été dernier. Résultat, Dro Fernandez n’est pas épargné depuis l’annonce de son départ. Nos confrères du Parisien affirment que le Blaugrana est mis à l’écart depuis samedi dernier. L’international U18 espagnol n’a pas participé à la préparation du match contre la Real Sociedad (défaite 2-1 dimanche) et reste loin du groupe avant la rencontre de Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague mercredi.
Et comme si ça ne suffisait pas, sa fiche a déjà disparu du site internet du Barça. Dro Fernandez est devenu totalement indésirable, lui qui a subi les foudres d’Hansi Flick samedi en conférence de presse. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton coeur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », a lâché l’Allemand, dégoûté par le choix de son ex-petit protégé.
P. Fernández Sarmiento

P. Fernández Sarmiento

SpainEspagne Âge 18 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

pourtant quand gomez est arriver vous l'avez annoncé comme un crack mdr

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

En fait j'ai regarder la seconde mi-temps.

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non merci

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Bein justement on ajuste. Tous les joueurs (hormis Vaz) qui sont en instance de départ ou viennent de partir, étaient des joueurs dont l'OM voulaient se séparer cet été et qui n'avaientaucun avenir chez nous. On n'a pas réussi à s'en séparer cet été, eh bien on a ajusté cet hiver. Où est le pb en fait ? Gomes ne fait pas la maille, il a largement eu le temps de prouver des choses à RDZ mais n'a pas réussi. Eh bien où est le pb de vouloir s'en séparer ? T'as les morts parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on va faire une jolie plus-value dessus 6 mois plus tard ? Ça change ta vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

