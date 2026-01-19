PSG : Le Barça fait la misère à Dro Fernandez

Frustré par son temps de jeu, Dro Fernandez s'apprête à quitter le FC Barcelone cet hiver. Le milieu offensif va profiter de sa clause libératoire pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais en attendant la finalisation de l’opération, le jeune Espagnol vit un calvaire pour ses derniers jours en Catalogne.

Le FC Barcelone ne l’avait pas vu venir. Considéré comme un grand espoir, Dro Fernandez avait la confiance de son entraîneur Hansi Flick et de ses dirigeants. Ces derniers avaient prévu d’attendre sa majorité pour prolonger son contrat, sans s’attendre à ce que la frustration du milieu offensif prenne le dessus. Déçu de son faible temps de jeu, l’Espagnol qui a fêté ses 18 ans lundi dernier a choisi de quitter son club formateur. Le produit de la Masia va profiter de sa clause libératoire à 6 millions d’euros pour rejoindre le Paris Saint-Germain

Le Barça l'a mauvaise

Une véritable trahison pour le Barça, et surtout pour Hansi Flick qui l’avait intégré à l’équipe première durant la préparation l’été dernier. Résultat, Dro Fernandez n’est pas épargné depuis l’annonce de son départ. Nos confrères du Parisien affirment que le Blaugrana est mis à l’écart depuis samedi dernier. L’international U18 espagnol n’a pas participé à la préparation du match contre la Real Sociedad (défaite 2-1 dimanche) et reste loin du groupe avant la rencontre de Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague mercredi.

Et comme si ça ne suffisait pas, sa fiche a déjà disparu du site internet du Barça. Dro Fernandez est devenu totalement indésirable, lui qui a subi les foudres d’Hansi Flick samedi en conférence de presse. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton coeur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », a lâché l’Allemand, dégoûté par le choix de son ex-petit protégé.