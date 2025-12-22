ICONSPORT_275756_0235 (1)
Gonçalo Ramos - PSG

PSG : Gonçalo Ramos prolonge avec Paris

PSG22 déc. , 8:40
parAlexis Rose
De plus en plus transparent dans la rotation de Luis Enrique, Gonçalo Ramos ne disposera pas d'un bon de sortie au mercato d'hiver. L'avenir du buteur portugais est au PSG.
Le mois de décembre a été très prolifique pour Gonçalo Ramos. Même s’il n’a pas toujours été titulaire à la pointe de l’attaque du club de la capitale et qu'il perd clairement du crédit aux yeux de Luis Enrique, le buteur portugais a planté quatre buts lors des cinq derniers matchs du PSG. Samedi face aux amateurs de Fontenay au Stade de La Beaujoire en 32e de finale de la Coupe de France, Ramos a notamment marqué un doublé. Titulaire, le joueur de 24 ans a profité de l’occasion pour se montrer auprès de Luis Enrique, qui ne le voit pas comme un titulaire à part entière, surtout quand Ousmane Dembélé est au top de sa forme.
Pas de quoi l’empêcher d’avoir des statistiques, sachant qu’avec neuf buts à la trêve, il dépasse déjà largement ses bilans des deux premières saisons à cette même période de l’année. Autant dire qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et il va donc rester à Paris jusqu’à la fin de la saison. Exit les rumeurs sur un possible départ de l'ancien joueur de Benfica,

Gonçalo Ramos est bien à Paris

Sur le départ selon plusieurs médias étrangers, sachant qu’il désirerait avoir plus de temps de jeu, Gonçalo Ramos se sent très bien à Paris. Le Parisien confirmeque Ramos « ne partira pas cet hiver ». « Le PSG assure qu’il est très satisfait de Gonçalo Ramos, un attaquant qu’il juge précieux dans son effectif et qu’il lui sera difficile de remplacer en janvier », peut-on lire sur le site du quotidien parisien. Sous contrat jusqu’en 2028, Ramos se sent bien dans la capitale avec sa famille, et il ne juge pas bon de partir cet hiver. Il faut dire aussi qu’il a pratiquement sa place assurée pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Portugal comme doublure de Cristiano Ronaldo. Ramos n’a donc aucune raison de quitter le PSG confirme Daniel Xuereb.

 « C’est important que le PSG le garde »

« C’est important que le PSG le garde pour la deuxième partie de saison. D’autant plus avec toutes les absences ces derniers temps. Même si les jeunes sont bons aussi, Ramos possède une certaine expérience. Il est utile dans un effectif. En février, il va y avoir beaucoup de matchs. Il a toujours marqué pas mal de buts même en étant remplaçant. C’est un joueur sur qui on peut toujours compter », a expliqué l’ancien joueur du PSG. Ce dernier sait que Ramos peut rendre bien des services en deuxième partie de saison, quand Paris enchaînera les matchs entre la L1, la Ligue des Champions et la Coupe de France.
Derniers commentaires

CdF : Le derby PSG-PFC en choc... Le tirage au sort complet des 16es de finale

Dommage de les rencontrer si tôt

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

peut être mais il y a déjà des L1 et L2 éliminées

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Visiblement tu es un inculte.Cette rencontre a juste changé de nom

PSG : Gonçalo Ramos prolonge avec Paris

le meilleur buteur du PSG malgré tout.Il est tres efficace lorsqu'il entre mais en difficulté s'il est titulaire.Joueur utile dans la rotation

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Riolo un journaliste, non un parasite totalement inutile .Un type qui n'apporte strictement rien dans l'info.Allez dégage

