PSG : Penalty raté, Barcola prend la foudre

PSG17 sept. , 21:55
parCorentin Facy
Bradley Barcola avait l'occasion de porter le score à 3-0 pour le PSG contre l'Atalanta ce mercredi avant la mi-temps. Mais l'international français a complètement raté son penalty.
En l'absence d'Ousmane Dembélé blessé, c'est à Bradley Barcola qu'est revenu la responsabilité de frapper le penalty ce mercredi face à l'Atalanta Bergame juste avant la mi-temps. Frappeur désigné il y a peu, Vitinha ne se charge plus de l'exercice depuis son raté en Supercoupe d'Europe. L'occasion était belle pour Barcola de surfer sur son excellente dynamique après son doublé face au RC Lens ce dimanche. Mais l'attaquant formé à l'OL a complètement manqué sa tentative avec en prime une attitude nonchalante assez incompréhensible. Logiquement sur les réseaux sociaux, Bradley Barcola a pris la foudre et chez les supporters du PSG, on espère que l'attaquant tricolore ne sera plus désigné pour cet exercice les prochaines fois.
