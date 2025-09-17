LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

C'est une blague 🤮
Vraiment une prestation impressionnante de maitrise, ça va être un beau match dimanche 👍
Qu'il aille boire de l'eau la sardine
Vivement dimanche...
Magnifique entame de compétition tout en gestion . A noter le sublime but de Kvara qui rappelle à tout le monde pourquoi c'était un des hommes forts de la saison historique. Et celui de Ramos qui fera du bien à son moral. Seul point noir ce peno raté et je dirais même jeté par Barco, ca fait beaucoup en peu de temps question gâchis...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
