LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Ligue des Champions17 sept. , 22:53
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée
Parc des Princes
PSG-Atalanta 4-0
Buts : Marquinhos (3e), Kvaratskhelia (39e), Mendes (51e), Ramos (90e+1) pour le PSG
Le Paris Saint-Germain n'a pas été embêté par l'absence de plusieurs cadres comme Dembélé et Doué. Le PSG a marché sur l'Atalanta avec un succès logique 4-0 pour débuter la Ligue des champions.
Tenant du titre, le PSG était attendu au tournant après un été épuisant aux Etats-Unis et la blessure de plusieurs cadres en septembre. La réponse était sans appel. Paris dominait nettement d'entrée, ouvrant le score par son capitaine Marquinhos. Une vague parisienne déferlait sur les buts italiens. Dans les dix premières minutes, Barcola voyait sa reprise à bout portant être arrêtée par le gardien adverse alors qu'Hakimi trouvait le poteau. L'Atalanta réagissait un peu vers la demi-heure avec une belle occasion pour Kossonou qui tirait au-dessus en pleine surface.
Paris accélérait ensuite et Kvaratskhelia s'offrait une action individuelle ponctuée d'une frappe victorieuse. Si Barcola loupait un penalty avant le repos, cela ne freinait pas le PSG. Mendes slalomait dans la défense italienne pour le troisième but avant que Ramos n'ajoute un quatrième but dans les arrêts de jeu. Seule la sortie sur blessure de Neves gâchait un peu cette copie parfaite. Le PSG prouve à l'Europe entière qu'il faudra encore compter sur lui pour le sacre européen.

Champions League

17 septembre 2025 à 21:00
Paris Saint Germain
Aoás Corrêa3'Kvaratskhelia39'Mendes51'Ramos90'
4
0
Match terminé
Atalanta
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
85
ENTRE
H. Ahanor
AtalantaAtalanta
SORT
G. Scalvini
AtalantaAtalanta
Remplacement
75
ENTRE
M. Brescianini
AtalantaAtalanta
SORT
Y. Musah
AtalantaAtalanta
Remplacement
75
ENTRE
G. Scalvini
AtalantaAtalanta
SORT
B. Djimsiti
AtalantaAtalanta
Voir Les Détails Complets Du Match
