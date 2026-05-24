PSG : Gonçalo Ramos à l'AC Milan, le prix est connu

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Gonçalo Ramos est sur la liste des transferts. Une aubaine pour l’AC Milan, à la recherche d’un buteur pour la saison prochaine, qui a jeté son dévolu sur l’international portugais.

Auteur de 12 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026, Gonçalo Ramos vit de nouveau une saison frustrante au Paris Saint-Germain. L’attaquant portugais n’est qu’un remplaçant parmi d’autres pour Luis Enrique, qui lui préfère Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia sur le front de l’attaque parisienne.

Déjà confronté à ce rôle de joueur de l’ombre avec un temps de jeu limité l’an passé, l’international portugais de 24 ans pourrait s’en aller lors du prochain mercato , avec l’objectif de trouver un club dans lequel il retrouvera une place de titulaire. Le PSG comprend la position de son attaquant, recruté pour 65 millions d’euros au Benfica Lisbonne il y a trois ans, et ne le retiendra pas. Une opportunité sur laquelle l’AC Milan souhaite bondir comme le confirme le site Tutto Mercato Web, qui révèle que le club lombard est le grand favori pour accueillir Gonçalo Ramos cet été.

Massimiliano Allegri a exigé auprès de sa direction le recrutement d’un avant-centre de haut niveau pour la saison prochaine et les noms de Sorloth, Guirassy ou encore Jackson ont été évoqués. Toutefois, c’est bien Gonçalo Ramos qui est à ce jour le choix numéro 1 de la direction milanaise. Pour conclure l’opération, il faudra cependant payer le prix exigé par le Paris Saint-Germain. Le média italien nous apprend que Luis Campos a fixé à 40 millions d’euros le prix de l’attaquant portugais.

Gonçalo Ramos au Milan AC, ça devient sérieux

Trois ans après avoir payé 65 millions d’euros, le directeur sportif parisien estime qu’il s’agit du prix à payer pour s’offrir un attaquant qui, certes n’est pas titulaire au PSG depuis deux ans, mais qui a prouvé qu’il pouvait être diablement efficace y compris avec un temps de jeu limité. Le média explique par ailleurs que Milan prend désormais le temps de la réflexion avant de passer à l’offensive, mais qu’un transfert de Gonçalo Ramos du côté de San Siro est de plus en plus fortement envisageable.