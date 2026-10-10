PSG : Godts ne craint personne, Luis Enrique a un problème

Mika Godts a faim de ballons et compte bien s'imposer au PSG. Luis Enrique se montre prudent, même si le Belge pourrait bien finir par bousculer la hiérarchie.

La Belgique a notamment pu compter sur Mika Godts lors de ses quatre derniers matchs de Ligue des nations. Le nouveau joueur du PSG s'est mis en évidence, notamment face à l'Italie et à l'équipe de France. L'ancien joueur de l'Ajax voulait profiter de cette trêve internationale pour impressionner le sélectionneur des Diables rouges, mais aussi Luis Enrique. L'entraîneur du PSG attend de la constance au plus haut niveau et place de nombreux espoirs dans le jeune Belge. Mais ce dernier devra encore travailler avant de pouvoir réellement bousculer la hiérarchie au sein de l'effectif parisien. Pas de quoi le perturber pour autant.

Godts, le PSG ne panique pas

Parisien, le natif de Tirlemont est revenu à Paris avec le plein de confiance et la volonté de marquer les esprits. Il espère notamment le faire dès ce samedi soir, à l'occasion du match de « Il est revenu au PSG avec le sentiment d’avoir passé un nouveau cap dans sa carrière. Il a ressenti la confiance du sélectionneur pendant deux semaines et aujourd’hui il a envie de connaître la même progression avec Paris, de passer à l’étape supérieure. » Selon les informations du, le natif de Tirlemont est revenu à Paris avec le plein de confiance et la volonté de marquer les esprits. Il espère notamment le faire dès ce samedi soir, à l'occasion du match de Ligue 1 face au Mans, au Parc des Princes. Un proche confie ainsi :

Stéphane Jobard, ancien entraîneur adjoint de la sélection belge de janvier 2025 à juillet 2026, ajoute de son côté : « Il découvre un effectif hyper talentueux où il va continuer à se former. Ce qui me rassure, c’est sa force de caractère. Il a ce côté un peu Ice Man, poker face, c’est un diable avec un visage d’ange. »

Il lui faudra désormais confirmer sur le terrain, même si Luis Enrique et son staff sont satisfaits de l'attitude de Mika Godts depuis son arrivée dans la capitale. Le Belge devra faire preuve de résilience, mais aussi d'efficacité, pour convaincre tout le monde. Son objectif est avant tout de progresser avec humilité afin de ne pas brûler les étapes. Une approche qui ne devrait pas déplaire au PSG, particulièrement attentif au profil des joueurs qu'il recrute. Godts semble avoir de sérieux atouts à faire valoir : à lui désormais de les démontrer sur le terrain. Les prochains adversaires du club parisien sont prévenus.