Bradley Barcola pousse le PSG à bout

Titulaire face à l’Athletic Bilbao mercredi soir, Bradley Barcola a fait preuve d’un manque d’efficacité qui agace au PSG.

Auteur de seulement cinq buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Bradley Barcola peine à retrouver l’efficacité qui était la sienne en 2024-2025. Le match de l’international français sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir illustre parfaitement les qualités et les défauts du joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

Déstabilisateur pour n’importe quelle défense dans son couloir gauche, Bradley Barcola a fait beaucoup de mal aux Basques à San Mamès. Mais parallèlement, le numéro 29 du Paris Saint-Germain a cruellement manqué d’efficacité et a vendangé plusieurs grosses occasions pour les Bleu et Rouge. De quoi sérieusement agacer les supporters parisiens qui ont fait part de leur colère sur X.

Barcola prend la foudre

« L’action était all time j’ai tellement le démon, Barcola est un immense assassin », « Je suis désolé je n’arrête pas de penser à cette action de Barcola », « Faut vraiment que Barcola ait le même déclic que Dembélé la saison dernière, là c’est plus possible », « Barcola, quand tout le monde va revenir, il va retourner gentiment sur le banc et pas grand monde ne va le plaindre. Autant de semaines pour gagner des points et il n’a pas su saisir sa chance » ou encore « Bradley Barcola n’a plus marqué depuis 10 mois en Ligue des Champions » peut-on lire sur X. ou encorepeut-on lire sur X.

Des avis négatifs confirmés dans L’Equipe avec une note de 5/10 pour l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. « Une entame discrète à droite. Passé à gauche à la demi-heure, il a aussitôt été dangereux (37e). Il touche la barre sur un mouvement à une touche (65e). On sent qu'il n'est pas en confiance, et il devrait incarner une menace plus nette, mais il a retrouvé du punch » écrit le quotidien national, qui souligne les progrès de Bradley Barcola dans sa faculté à créer le déséquilibre et à se montrer dangereux. Mais qui regrette, comme les supporters et les observateurs du Paris Saint-Germain, l’énorme inefficacité dont l’attaquant de 23 ans a de nouveau fait preuve sur la pelouse de Bilbao ce mercredi lors de la 6e journée de Ligue des Champions.