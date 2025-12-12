ICONSPORT_277743_0187

Deschamps, Zidane, la France prend un gros risque

Equipe de France12 déc. , 23:30
parCorentin Facy
Didier Deschamps quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 mais pour Philippe Diallo, président de la FFF, il n’y a pas d’urgence pour nommer son successeur, probablement Zinedine Zidane.
Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps s’apprête à tourner la page. Le sélectionneur des Bleus, dont le contrat expire en juillet prochain, va disputer cet été sa dernière grande compétition internationale à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, est au courant depuis plusieurs mois. On peut légitimement penser que le dossier du successeur de Didier Deschamps est déjà bien avancé, alors que le nom de Zinedine Zidane est évoqué avec insistance et apparaît même comme une évidence.
Néanmoins, le patron de la FFF a fait savoir dans une interview à Europe 1 qu’il n’était pas du tout pressé d’officialiser le nom du prochain sélectionneur des Bleus. Au risque de voir « Zizou » filer ailleurs -son nom circule au Real Madrid-, le président de la Fédération française de football a expliqué que pour lui, aucune annonce ne serait faite avant la Coupe du monde afin de respecter le travail de Didier Deschamps. « Didier a annoncé qu'il ne poursuivrait pas. Le dernier match de l'équipe de France à la Coupe du monde sera aussi son dernier match. A partir de ce moment-là, il appartient à la Fédération d'être prête pour son successeur » a d’abord lancé Philippe Diallo dans le Studio des Légendes avant de poursuivre.

« D'ici là, je souhaite protéger le travail de Didier Deschamps, de l'équipe de France, sans avoir d'annonce prématurée à ce sujet pour laisser les gens se préparer à la Coupe du monde dans les meilleures conditions. (Il faut) faire une très belle Coupe du monde et être prêt lorsqu'il s'agira d'annoncer le successeur de Didier Deschamps » a conclu Philippe Diallo, qui a visiblement une grande confiance en Zinedine Zidane pour attendre le dernier moment avant de l’annoncer. Une manière aussi de garder les joueurs concernés par la dernière grande compétition de Didier Deschamps durant la Coupe du monde 2026 avant de tourner une page énorme de l’histoire récente de l’équipe de France.
Derniers commentaires

La justice ordonne à Mbappé de payer 3000 euros au PSG

Un pourboire

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Parce que fofana il encaisse mal les coups, un joueur fragile, heureusement il joue pas en PL !

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Toute façon y'a déjà paixao et greewood , le fofana il servirait strictement à rien à L OM, le vrai problème a Marseille c'est la défense, pas l attaque

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Pour un joueur qui a que 20 ans je trouve que ca fait beaucoup le nombre de blessure qu il a eu

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

c'est clair, compliqué de jouer le jeudi et de rejouer le mercredi d'avant^^ j'ai corrigé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

