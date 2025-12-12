Deschamps, Zidane, la France prend un gros risque

Didier Deschamps quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 mais pour Philippe Diallo, président de la FFF, il n’y a pas d’urgence pour nommer son successeur, probablement Zinedine Zidane.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps s’apprête à tourner la page. Le sélectionneur des Bleus, dont le contrat expire en juillet prochain, va disputer cet été sa dernière grande compétition internationale à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, est au courant depuis plusieurs mois. On peut légitimement penser que le dossier du successeur de Didier Deschamps est déjà bien avancé, alors que le nom de Zinedine Zidane est évoqué avec insistance et apparaît même comme une évidence.

Néanmoins, le patron de la FFF a fait savoir dans une interview à Europe 1 qu’il n’était pas du tout pressé d’officialiser le nom du prochain sélectionneur des Bleus. Au risque de voir « Zizou » filer ailleurs -son nom circule au Real Madrid-, le président de la Fédération française de football a expliqué que pour lui, aucune annonce ne serait faite avant la Coupe du monde afin de respecter le travail de Didier Deschamps. « Didier a annoncé qu'il ne poursuivrait pas. Le dernier match de l'équipe de France à la Coupe du monde sera aussi son dernier match. A partir de ce moment-là, il appartient à la Fédération d'être prête pour son successeur » a d’abord lancé Philippe Diallo dans le Studio des Légendes avant de poursuivre.

« D'ici là, je souhaite protéger le travail de Didier Deschamps, de l'équipe de France, sans avoir d'annonce prématurée à ce sujet pour laisser les gens se préparer à la Coupe du monde dans les meilleures conditions. (Il faut) faire une très belle Coupe du monde et être prêt lorsqu'il s'agira d'annoncer le successeur de Didier Deschamps » a conclu Philippe Diallo, qui a visiblement une grande confiance en Zinedine Zidane pour attendre le dernier moment avant de l’annoncer. Une manière aussi de garder les joueurs concernés par la dernière grande compétition de Didier Deschamps durant la Coupe du monde 2026 avant de tourner une page énorme de l’histoire récente de l’équipe de France.