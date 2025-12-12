ICONSPORT_249665_0187

Wahbi Khazri prend sa retraite

Ligue 112 déc. , 23:22
parCorentin Facy
Joueur iconique de la Ligue 1 passé par Montpellier, l’ASSE, Rennes ou encore les Girondins de Bordeaux, Wahbi Khazri a annoncé sur Canal+ qu’il prenait officiellement sa retraite à 34 ans.
« Il est temps pour moi d’annoncer la fin de ma carrière. Cette passion qui m’a tant donné et à qui j’ai tant donné aussi… J’ai beaucoup d’émotion car je ne pensais pas réagir comme ça. Je remercie ma famille, mes proches, mes amis, les joueurs avec qui j’ai évolué durant toute ma carrière. J’ai cotoyé des top joueurs et des clubs qui m’ont permis de m’exprimer. Merci à la Tunisie car sans elle, je n’aurais jamais pu faire la Coupe du monde, c’est une page qui se tourne » a lancé dans le Late Football Club l’ancien joueur passé par Saint-Etienne ou encore les Girondins de Bordeaux. C’est un joueur iconique de la Ligue 1, qui totalise 319 matchs dans l’élite et 76 matchs en Ligue 2 qui raccroche les crampons.
