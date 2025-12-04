ICONSPORT_278854_0034

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

PSG04 déc. , 11:00
parCorentin Facy
Deux communes sont encore en lice pour accueillir le futur stade du PSG : Poissy ainsi que Massy, dont les habitants sont en revanche opposés à l’idée de voir débarquer le champion d’Europe.
Dans quel stade et dans quelle ville jouera le Paris Saint-Germain dans les années à venir ? Un départ du Parc des Princes est toujours dans les tuyaux, même si les résultats des élections municipales de 2026 sont de nature à tout faire basculer, certains candidats étant favorables à une vente du stade au club de la capitale. Si aucun accord ne pouvait être trouvé pour que cela arrive, un départ du Parc des Princes est fortement envisagé par Nasser Al-Khelaïfi. Le Qatar a d’ailleurs retenu deux communes pour son projet de futur stade : Poissy et Massy.
Mais les habitants de la commune de l’Essonne se sont montrés très défavorables à ce que le PSG débarque sur leurs terres comme le démontre les résultats d’une consultation citoyenne menée par le groupe d’opposition « Nous sommes Massy ». A la question « Pour ou contre le stade du PSG à Massy », 74% des 3.571 votants se sont prononcés contre. « On ne s’attendait pas à rencontrer autant d’engouement. Tous ces votes ont été analysés par notre commission de membres bénévoles. Environ 1 000 d’entre eux ont été invalidés. Il s’agissait de personnes, qui n’habitaient pas Massy, de courriels invalides ou de doublons. La majorité municipale comme le PSG ne peuvent ignorer un résultat aussi net » explique la cheffe de file du groupe d’opposition dans des propos relayés par Le Parisien.

Le résultat de cette consultation est néanmoins à nuancer selon le maire UDI de la commune Nicolas Samsoen. « Ceci n’a rien d’une consultation citoyenne. Cette démarche n’avait qu’un seul but, recueillir des adresses e-mails avant les élections. L’opposition l’a d’ailleurs reconnu publiquement en conseil municipal. À l’inverse, nous organiserons un vrai référendum, sur la base des listes électorales, où chacun pourra s’exprimer à partir d’informations fiables et vérifiées » a-t-il expliqué. Reste maintenant à voir si du côté du Paris Saint-Germain, ce premier sondage très défavorable changera quelque chose à la stratégie du Qatar, au point d’éliminer Massy des communes susceptibles d’accueillir son futur stade. 
