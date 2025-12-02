Le PSG cherche un stade, c’est pour décembre

Le PSG fera une entrée en douceur en Coupe de France pour les 32e de finale dans deux semaines. Il pourrait même être tenté de demander une inversion du match.

On vit un petit rêve éveillé. On sent déjà que le soir du tirage, on a vécu quelque chose de grandiose. Et là, on commence à voir l'effervescence monter petit à petit. Pour nous, c'est le Graal sportif », explique ainsi Mehdi Belbachir, le capitaine de l’équipe, sur France 3. Le PSG , qui ne manque pas de compétitions à disputer, va se lancer dans la Coupe de France à l’approche des fêtes. Le club fera son entrée en lice contre Vendée Fontenay Foot, une formation de National 3. Si la date reste encore à fixer, c’est pour le moment l’effervescence chez le club amateur, qui n’en revient pas d’accueillir les stars parisiennes dans un peu plus de deux semaines. «», explique ainsi Mehdi Belbachir, le capitaine de l’équipe, sur France 3.

Nantes, Niort... ou Paris ?

Pour cette rencontre de gala, le match ne pourra pas avoir lieu à Fontenay le Comte, le stade de la ville qui n’a pas les normes requises pour accueillir un tel match. La formation de Fontenay se met donc à la recherche d’un stade, et a le choix entre Nantes, plus lointain mais plus grand, et Niort, plus proche mais plus vétuste.

A noter que Le Parisien souligne que le PSG pourrait bien tenter sa chance en se proposant d’accueillir les joueurs de National 3 au Parc des Princes pour cette rencontre, afin de faciliter la récupération des troupes de Luis Enrique, et offrir aux adversaires des souvenirs incroyables. Mais forcément, le suspense déjà très maigre disparaitrait totalement si la rencontre devait se dérouler dans l’antre du Paris SG.

Ce n’est pour le moment pas la solution privilégiée, Fontenay ayant surtout envie de faire plaisir à cette région de la France qui n’a plus d’équipe de haut niveau désormais, avec le dépôt de bilan des Chamois Niortais.