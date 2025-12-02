ICONSPORT_278257_0768

Le PSG cherche un stade, c’est pour décembre

PSG02 déc. , 23:00
Guillaume Conte
1
Le PSG fera une entrée en douceur en Coupe de France pour les 32e de finale dans deux semaines. Il pourrait même être tenté de demander une inversion du match.
Le PSG, qui ne manque pas de compétitions à disputer, va se lancer dans la Coupe de France à l’approche des fêtes. Le club fera son entrée en lice contre Vendée Fontenay Foot, une formation de National 3. Si la date reste encore à fixer, c’est pour le moment l’effervescence chez le club amateur, qui n’en revient pas d’accueillir les stars parisiennes dans un peu plus de deux semaines. « On vit un petit rêve éveillé. On sent déjà que le soir du tirage, on a vécu quelque chose de grandiose. Et là, on commence à voir l'effervescence monter petit à petit. Pour nous, c'est le Graal sportif », explique ainsi Mehdi Belbachir, le capitaine de l’équipe, sur France 3. 

Nantes, Niort... ou Paris ?

Pour cette rencontre de gala, le match ne pourra pas avoir lieu à Fontenay le Comte, le stade de la ville qui n’a pas les normes requises pour accueillir un tel match. La formation de Fontenay se met donc à la recherche d’un stade, et a le choix entre Nantes, plus lointain mais plus grand, et Niort, plus proche mais plus vétuste.
A noter que Le Parisien souligne que le PSG pourrait bien tenter sa chance en se proposant d’accueillir les joueurs de National 3 au Parc des Princes pour cette rencontre, afin de faciliter la récupération des troupes de Luis Enrique, et offrir aux adversaires des souvenirs incroyables. Mais forcément, le suspense déjà très maigre disparaitrait totalement si la rencontre devait se dérouler dans l’antre du Paris SG.
Ce n’est pour le moment pas la solution privilégiée, Fontenay ayant surtout envie de faire plaisir à cette région de la France qui n’a plus d’équipe de haut niveau désormais, avec le dépôt de bilan des Chamois Niortais.
1
Derniers commentaires

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Un prêt sans option d achat tu construit rien du tout, a la fin du prêt il va retourner au real et Lyon sera obligé de trouver un autre attaquant et ca sera tout a refaire

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Tu commentes juste pour affirmer ta présence. Toujours du n'importe quoi.

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Tout dépendra de la DNCG

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le real préfère le prêter à un club espagnol pour mieux avoir l œil dessus

Le PSG cherche un stade, c’est pour décembre

Mr Conte... Ce n'est pas plutôt Vendée Fontenay Foot qui cherche un stade ?

